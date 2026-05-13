Malaysian Mechanic Accused of Possessing Weapons Without License

A Malaysian mechanic has been accused of possessing weapons without a license in a court in Baling, Malaysia. The accused, Mohd. Shahifuldin Mohd. Shahiran, 46, made a plea of not guilty in the court. He is charged with three counts of possessing pistols without a license, one count of possessing a pistol without a license, and two counts of possessing lathars (a type of slingshot) without a license.

NEWS TEXT: MOHD. Shahifuldin Mohd. Shahiran dituduh memiliki senjata api dan peluru di Mahkamah Sesyen dan Majistret Baling , hari ini. - UTUSAN/ SHAHIR NOORDINBALING: Seorang mekanik mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen dan Majistret, di sini hari ini atas lima pertuduhan memiliki senjata api dan peluru tanpa lesen, awal bulan ini.

Tertuduh, Mohd. Shahifuldin Mohd. Shahiran, 46, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Di Mahkamah Sesyen, dia didakwa atas tiga pertuduhan iaitu memiliki dua pucuk pistol model Colt UTC/TIC kaliber .45 bersama satu kelopak dan Forjas Taurus S.A PT 24/7 kaliber 9mm (milimeter) bersama kelopak tanpa lesen atau permit sah serta sepucuk pistol tiruan.

Pendakwaan bagi pertuduhan memiliki pistol dilakukan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api (Penalti Lebih Berat) 1971 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan sebatan tidak kurang enam kali, jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan membabitkan pistol tiruan, dia didakwa mengikut Seksyen 36 Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan. Sementara itu, di Mahkamah Majistret, Mohd.

Shahifuldin berdepan dua pertuduhan iaitu memiliki dua laras senapang angin serta sebutir peluru berwarna emas bertulis WW 9mm Luger, sebutir peluru warna emas SME 9mm 7-08 dan 17 butir peluru berwarna perak/emas bertulis A USA 45 Auto tanpa lesen atau permit sah. Pendakwaan bagi kedua-dua pertuduhan tersebut dilakukan mengikut Seksyen 8(a) Akta Senjata Api 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum tujuh tahun atau denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

Kesemua pertuduhan didakwa dilakukan di sebuah bengkel membaiki kenderaan di Kampung Siput, Siong di sini kira-kira pukul 12.30 tengah malam, 1 Mei lalu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Nurul Nadia Jamal manakala tertuduh diwakili peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK), Intan Nursyafina Baharudin. Mahkamah tidak membenarkan jaminan terhadap tertuduh sebelum menetapkan 12 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes.

Pada 5 Mei lalu, seorang lelaki ditahan susulan penemuan tiga pucuk pistol termasuk satu tiruan serta dua laras senapang angin di sebuah bengkel kenderaan yang mendakwa menyimpan senjata api itu sebagai koleksi peribadi. Polis kemudian menemukan selaras senapang patah, sepucuk pistol tiruan dan lebih 180 butir peluru yang disembunyikan di dapur dan loteng sebuah rumah di sini hasil serbuan susulan





