Malaysia should not overly rely on imported workforce as it aims to improve its economy's standing, Anwar Ibrahim

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim has urged Malaysia to reduce its reliance on cheap foreign labour force in order to elevate its economy to a higher position. He emphasized the need to improve the TVET skills of the workforce and encouraged the citizens to be more aware of the existing inequalities and the challenges in various sectors.

Malaysia tidak boleh terlalu bergantung tenaga kerja asing sekiranya ingin meningkatkan kedudukan ekonomi ke tahap lebih tinggi. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan giat memperluaskan latihan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET), universiti serta kolej pengurangkan kebergantungan pekerja asing.

Beliau menjawab soalan Pengerusi Eksekutif Top Glove Corporation Bhd. , Tan Sri Lim Wee Chai berhubung keperluan penambahbaikan daripada segi kemahiran pekerja, bidang kejuruteraan dan bakat eksekutif di sektor industri. Anwar berkata, nilai tenaga kerja di negara ini masih berada tahap rendah dan memerlukan perhatian serius semua pihak, khususnya kerajaan dan pemain industri. Justeru, usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu dipergiat bagi memastikan sasaran pampasan pekerja antara 40 hingga 45 peratus dapat dicapai demi memperkukuh pembangunan ekonomi negara.

Ini penting bagi meningkatkan taraf hidup individu dan memastikan pertumbuhan ekonomi negara lebih seimbang serta mampan. Dalam masa sama, masyarakat perlu memahami kewujudan jurang peluang dan ketidaksamaan yang masih berlaku dalam pelbagai sektor. Masih terdapat perbezaan ketara antara pencapaian rakyat biasa dengan sasaran pembangunan nasional. Oleh itu, isu ini perlu diberi perhatian lebih serius





