Malaysia's Tourism Sector Records New Record with 10.6 Million Foreign Visitors in First Quarter of 2026

The Malaysian tourism sector has achieved a new milestone with the receipt of over 10.6 million foreign visitors in the first quarter of 2026, according to MalayMail. This achievement marks the highest record for the period of January to March, indicating a robust recovery in the tourism industry as Malaysia prepares for Visit Malaysia Year 2026.

Sektor pelancongan Malaysia mencatatkan pencapaian baru apabila menerima lebih 10.6 juta pelancong antarabangsa dalam tempoh suku pertama 2026. Pencapaian ini menjadi rekod tertinggi bagi tempoh Januari hingga Mac, menandakan momentum pemulihan industri pelancongan negara yang semakin kukuh menjelang Visit Malaysia Year 2026.

Malaysia turut mencatat sejarah baru apabila jumlah ketibaan pelancong pada Februari 2026 mencecah 3,472,557, iaitu kali pertama ketibaan pelancong dalam tempoh sebulan melepas angka tiga juta. China menjadi penyumbang terbesar dengan peningkatan 25.2% berbanding tempoh yang sama tahun lalu, diikuti oleh Australia dengan peningkatan 11.4%. ASEAN kekal sebagai sumber pelancong terbesar ke Malaysia, dengan jumlah ketibaan dari negara ASEAN meningkat lebih 350,000 pelawat dalam tempoh suku pertama.

Pelancong Eropah mencecah lebih 500,000 buat kali pertama, dengan pasaran Eropah menjadi antara tumpuan kementerian kerana pelawat dari rantau itu lazimnya tinggal lebih lama di Malaysia. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mula memberi kesan kepada aliran pelancong menjelang akhir Mac, tetapi pembukaan laluan penerbangan baru dan penambahan laluan antarabangsa memberi impak positif kepada sektor pelancongan negara.

Secara keseluruhan, prestasi suku pertama memberi hasil positif kepada sektor pelancongan negara, dengan Malaysia dilihat berada di landasan baik untuk terus menarik lebih ramai pelancong luar menjelang Visit Malaysia Year 2026





therakyatpost / 🏆 14. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malaysia Tourism Foreign Visitors First Quarter Visit Malaysia Year 2026 Momentum Recovery China Australia ASEAN Eropah Geopolitical Tensions New Routes New Flights

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bina Darulaman Berhad's Jitra Half Marathon (JHM) 2026 Scheduled for 19 September 2026Bina Darulaman Berhad (BDB), the organiser of Jitra Half Marathon (JHM) 2026, has announced that this year's edition will take place on 19 September 2026 at Darulaman Park, Jitra, Kedah. With four editions already held since its inception in 2022, JHM 2026 aims to attract over 2,200 domestic and international participants, divided into three main categories of 21km, 10km, and 5km.

Read more »

Malaysia Achieves Tourism Milestone with 10.6 Million Visitors in First Quarter of 2026Malaysia welcomed more than 10.6 million international visitors between January and March this year, marking a new tourism milestone for the period. The figure surpassed last year's previous record of 10,102,972 arrivals by roughly half a million visitors.

Read more »

Construction sector grew 8.5% to RM46.5bil in 1Q 2026Samsung has announced that it is rolling out One UI 8.5 to a selection of older smartphones and tablets alongside its current-generation flagships.

Read more »

Malaysia’s labour demand hits 9.23m jobs in Q1 2026, services sector drives growthPUTRAJAYA, May 14 — Malaysia’s labour demand grew by 1.8 per cent year-on-year (y-o-y), reaching 9.23 million jobs in the first quarter of this year, according to the...

Read more »