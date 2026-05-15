Malaysia's Productivity Gap and Wage Inequality

The World Bank's latest report highlights the productivity gap and wage inequality in Malaysia, with the middle class struggling to keep up with the rising cost of living and the increasing gap between the rich and the poor.

Perkara tersebut merupakan gaji yang tidak setanding dengan kadar sebenar peredaran ekonomi. Walaupun ekonomi secara teknikalnya berkembang, laporan itu menyatakan bahawa keuntungan tidak disalurkan secukupnya kepada golongan pertengahan.

Walaupun gaji minimum telah meningkat dan golongan berpendapatan tinggi terus melihat peningkatan, mereka yang berada dalam kelompok berpendapatan sederhana mengalami pendapatan yang lembap. Disebabkan oleh tahap produktiviti yang semakin perlahan, pekerja Malaysia juga tidak menunjukkan peningkatan produktiviti yang sama seperti serantau negara serantau lain. Menurut WB, pekerja Malaysia dua kali lebih produktif berbanding mereka yang berada di China pada tahun 2010.

Walau bagaimanapun, pada tahun 2024, China telah berjaya mengejar kembali, manakala Singapura, yang sudah mendahului Malaysia, telah melebarkan lagi jurang tersebut. Oleh kerana pekerja Malaysia tidak menghasilkan output 'nilai lebih tinggi' pada kadar yang lebih pantas, majikan teragak-agak untuk menawarkan gaji 'nilai lebih tinggi' yang diperlukan ramai.

"Persoalannya bukan lagi sama ada rakyat Malaysia mempunyai pekerjaan, tetapi sama ada pekerjaan tersebut cukup produktif, sama ada ia cukup sepadan dengan kemahiran atau keupayaan pekerja dalam pasaran buruh, dan, saya fikir yang penting, sama ada ia dibayar dengan cukup baik untuk mencapai aspirasi berpendapatan tinggi Malaysia,"WB telah mengenal pasti 'Frontier Firms' ini sebagai syarikat yang sangat cekap yang menerima pakai teknologi terkini dan membayar kakitangan mereka kira-kira tiga kali ganda lebih banyak daripada firma purata. Walau bagaimanapun, WB berkata bahagian pasaran mereka sebenarnya telah mengecil, mengakibatkan lebih sedikit pekerjaan 'bergaji lumayan' untuk golongan profesional di Malaysia.

WB juga mendapati bahawa 36% rakyat Malaysia yang berpendidikan tinggi kurang bekerja. Ini bermakna ramai graduan bekerja dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak memerlukan ijazah. Laporan itu menggambarkan perkara ini sebagai satu bentuk 'penalti gaji'. Tambahnya, graduan dalam peranan yang tidak sepadan berkemungkinan memperoleh 49.3% kurang daripada rakan sebaya dalam jawatan berkemahiran tinggi yang sepadan.

"Apa yang kami hujahkan dalam laporan itu menjelaskan pemacu utama adalah kekangan dari segi permintaan. Ekonomi tidak mewujudkan pekerjaan berproduktiviti tinggi yang mencukupi untuk menyerap tenaga kerja yang semakin berpendidikan,"Dan kemudiannya terdapat juga perubahan iklim, yang menambah tekanan selanjutnya kepada pertumbuhan upah.

"Pertumbuhan upah telah menjadi lebih perlahan akibat perubahan iklim, dengan banjir memberi impak yang ketara di kawasan dan sektor tertentu.





