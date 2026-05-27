Malaysia's Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Mohd Rumsani and Arif Junaidi-Yap Roy King advance to badminton singles quarter-finals in Singapore

Two Malaysian badminton players, Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Mohd Rumsani and Arif Junaidi-Yap Roy King, have advanced to the singles quarter-finals of the Badminton Open Singapore after defeating their Taiwanese opponents in the first round.

PETALING JAYA: Dua beregu lelaki negara, Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Mohd Rumsani dan Arif Junaidi-Yap Roy King akan bertembung sesama sendiri bagi merebut slot suku akhir pada Kejohanan Badminton Terbuka Singapura di Kallang, Singapura, esok.

Pasangan profesional itu dipaksa bekerja keras sebelum meraih kemenangan ke atas beregu pecah ganding Taiwan, Chen Cheng Kuan-Liu Kuang Heng 21-18, 10-21, 21-19 dalam masa 51 minit pada pusingan pertama. Sze Fei-Izzuddin yang kini melonjak satu anak tangga ke ranking No. 8 dunia bakal menghitung pertemuan dengan rakan senegara, Arif-Roy King di peringkat 16 terbaik. Arif-Roy King yang merupakan beregu No. 17 dunia menewaskan gandingan ke-33 dunia, Takumi Nomura-Yuichi Shimogami dari Jepun 21-12, 21-19 dalam masa 31 minit.

Kemenangan yang dicatat Arif-Roy King meletakkan mereka kini mendahului rekod pertemuan dengan Nomura-Shimogami kepada 2-1. Malah, beregu bimbingan ketua jurulatih, Herry Iman Pierngadi itu juga berjaya membalas dendam di atas kekalahan mereka kepada Nomura-Shimogami pada Terbuka India, Januari lalu. Sementara itu, nasib berbeza dialami satu lagi gandingan profesional Malaysia, Chia Wei Jie-Teo Ee Yi yang tumpas di tangan beregu No. 5 dunia, Liang Wei Keng-Wang Chang dari China 18-21, 19-21 dalam masa 33 minit. – UTUSA





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Badminton Singapore Malaysia Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Mohd Rumsani Arif Junaidi-Yap Roy King Chen Cheng Kuan-Liu Kuang Heng Takumi Nomura-Yuichi Shimogami Liang Wei Keng-Wang Chang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sze Fei-Izzuddin teruskan latihan bersama BAMTeo Kok Siang berkata, sesi latihan bersama para pemain BAM diakui memang banyak membantu meningkatkan kembali prestasi Sze Fei-Izzuddin.

Read more »

Insiden Remaja Hilang, Nur Izzati Humaira Ditemui Meninggal Dunia Tengah Hari TadiMangsa dipercayai tersesat ketika menuruni bukit sendirian pada 10.50 pagi Sabtu lalu.

Read more »

Jenazah Nur Izzati selamat dikebumikan di TrolakBapa arwah, Azizul Abdul Aziz, 48, mengimamkan solat jenazah.

Read more »

Letshanaa pushes Olympic champ Chen Yu Fei to the brink before Singapore Open exitSINGAPORE, May 27 — Malaysia’s K Letshanaa gave Tokyo 2020 Olympic champion Chen Yufei a real scare before crashing out in a thrilling first-round showdown at the Singapore...

Read more »