Malaysia's EV Import Policy Criticized for Being 'Rushed' and Risking Investor Confidence

The new EV import policy imposed by the Malaysian government has been criticized for being 'rushed' and potentially affecting the public and investor confidence in the country's automotive market. The policy, which includes stricter power requirements for imported EVs, has been met with concerns that it may hinder the growth of the EV industry and discourage foreign investment.

Keputusan kerajaan menetapkan syarat baharu terhadap pengimportan kenderaan elektrik (EV) dipasang sepenuhnya di luar negara (CBU) didakwa dibuat secara 'tergesa-gesa' sehingga dikhuatiri memberi kesan kepada rakyat, selain berisiko menjejaskan keyakinan pelabur terhadap pasaran automatif negara.

Ketua Penerangan Pas, Ahmad Fadhli Shaari berkata, pendekatan kerajaan dalam memperkenalkan polisi baharu berhubung EV dilihat tidak jelas sama ada benar-benar mahu mempercepatkan penggunaan kenderaan elektrik atau sekadar melindungi industri tertentu. Katanya, keadaan itu turut menyebabkan pengguna menjadi pihak yang menanggung kesan daripada pelaksanaan dasar berkenaan.

"Kerajaan hari ini nampaknya masih belum membuat keputusan sama ada mereka benar-benar mahu mempercepatkan penggunaan EV, ataupun sekadar mahu menjaga industri tertentu sampai pengguna sendiri jadi mangsa. "Bila keluar polisi baru yang menyukarkan EV import masuk ke Malaysia, ramai terus bercakap seolah-olah isu ini cuma melibatkan satu jenama, sedangkan persoalan sebenar jauh lebih besar," katanya menerusi hantaran di Facebook hari ini.

Sebelum ini, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) dilapor menetapkan semua pengimportan kenderaan EV CBU tertakluk kepada dua syarat utama termasuk had kuasa motor minimum diselaraskan daripada 200kW kepada 180kW dan ke atas mulai 1 Julai 2026. Ketetapan itu diperkenalkan susulan tamatnya tempoh pengecualian khas selama empat tahun bagi pengimportan EV di bawah permit kelulusan (AP) Francais pada 31 Disember 2025.

Ahmad Fadli berkata, Malaysia perlu berpijak pada realiti bahawa saiz pasaran negara adalah kecil berbanding negara seperti Indonesia, Thailand dan China, sekali gus memberi kesan kepada daya tarikan pelaburan automotif berskala besar.

"Pelabur global juga membuat keputusan berdasarkan faktor ekonomi seperti saiz pasaran, kestabilan polisi, kos operasi dan potensi eksport, bukan semata-mata pertimbangan dasar. "Pelabur bukan membuat keputusan berdasarkan semangat patriotik. Mereka lihat nombor, saiz pasaran, kestabilan polisi dan kos operasi," katanya. Katanya, ketidakstabilan dasar boleh menjejaskan keyakinan pelabur kerana perubahan polisi yang kerap memberi gambaran ketidaktentuan kepada pasaran, malah dalam keadaan tertentu, syarikat global hanya akan melabur dalam operasi pemasangan tempatan apabila jumlah jualan stabil dan pasaran cukup besar.

"Kalau pasaran kecil tetapi syarat terlalu ketat, syarikat mungkin memilih untuk tidak masuk langsung atau hanya menjual model premium. "Keadaan itu akhirnya boleh menyebabkan harga kenderaan kekal tinggi dan mengehadkan pilihan pengguna, khususnya dalam segmen mampu milik," katanya. Kerajaan sepatutnya memberi tumpuan kepada usaha menjadikan Malaysia lebih menarik kepada pelaburan teknologi tinggi dengan menyediakan infrastruktur stabil, dasar konsisten, cukai kompetitif serta proses birokrasi yang lebih cekap.

"Dasar automotif negara perlu dilaksanakan secara lebih terancang bagi mengelakkan kesan jangka panjang kepada rakyat dan industri," katanya





Malaysia-Singapore RTS Link to Feature Joint CIQ Operations Amid Oil Import ChallengesMalaysia and Singapore are set to implement a co-located customs, immigration, and quarantine system for the upcoming RTS Link, while Malaysia faces challenges in oil exports due to high import volumes. The project aims to improve cross-border efficiency and security.

Malaysia Unable to Sell Oil to ASEAN Due to High Import Dependence, but Domestic Supply StabilizesMalaysia's Investment, Trade and Industry Minister reveals the country cannot sell oil to ASEAN due to its daily import of 400,000 barrels. However, proactive measures by Petronas and the government have stabilized petrol and diesel supply, reducing dependency and curbing leakage.

Malaysia Clarifies EV Import Duties Will Not Make All Electric Vehicles ExpensiveMalaysia's Deputy Investment, Trade and Industry Minister Sim Tze Tzin has clarified that the reimposition of import duties on completely built-up (CBU) electric vehicles (EVs) from July will not make all EVs more expensive. The government's focus on completely knocked-down (CKD) models ensures affordability, with locally assembled EVs remaining within the RM100,000 to RM200,000 price range. The policy aims to strengthen the domestic automotive industry and reduce reliance on imports.

Affordable EVs still available after new import policy, says SimThe deputy minister for investment, trade and industry says local assembly will ensure EVs are available within the RM100,000 to RM200,000 price range, with Chinese brands also planning local operations.

