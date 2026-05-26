Malaysia mourns death of another Malaysian in Philippines building collapse

A Malaysian national has died and another has been rescued in a building collapse in Angeles, Philippines. The Ministry of Foreign Affairs has confirmed the death of the deceased Malaysian and is providing consular assistance to the surviving individual. The Ministry also expresses condolences to the family of the deceased and is working to assist the family in the recovery process.

PUTRAJAYA: Seorang warganegara Malaysia meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat akibat insiden runtuhan bangunan di Angeles , Filipina, kelmarin. Kementerian Luar Negeri dalam kenyataan memberitahu, mangsa yang selamat itu tidak mengalami sebarang kecederaan.

"Kedutaan Besar Malaysia di Manila telah memberikan bantuan konsular yang sewajarnya kepada individu berkenaan. "Kementerian juga dengan penuh dukacita mengesahkan bahawa seorang lagi warganegara Malaysia yang terjejas dalam insiden tersebut telah meninggal dunia," katanya dalam kenyataan hari ini. Menurut kenyataan itu, waris terdekat telah menerima pemakluman dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular yang sewajarnya kepada keluarga mangsa, termasuk membantu dalam urusan pengendalian jenazah.

Pada masa sama, kementerian merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham atas berita duka ini.

"Kementerian juga menzahirkan penghargaan kepada pihak berkuasa di Filipina atas bantuan serta kerjasama yang diberikan dalam perkara ini. "Kementerian Luar Negeri juga komited untuk terus memelihara kebajikan dan keselamatan rakyat Malaysia di luar negara," demikian menurut kenyataan tersebut





