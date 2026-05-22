Malaysia: Expert Says Death of Struggling Teenager Was Suicide, Not Accident

Dr. Chua Sze Hung, a forensic psychiatrist, confirmed yesterday in a Kuala Lumpur court that the death of Zara Qairina, a 13-year-old who committed suicide after being found unconscious at her school on July 16 last year, was indeed a suicide and not an accident. Despite the boy's cheerful and innocent appearance, Dr. Chua said that victims of suicide can still experience serious psychological stress. His expert report became a key evidence in the case, together with various medical and forensic evidence, which led to a verdict that the death was not an accident after all.

KOTA KINABALU, Malaysia: Ahli keluarga Allahyarham Zara Qairina Mahathir telah mengalami kesulitan menerima dan berada dalam keadaan penafian bahwa remaja itu membunuh diri. Dr. Chua Sze Hung, pakar perunding psikiatri forensik, yang memberikan pengesahan sebelumnya bahwa cara kematian kanak-kanak berusia 13 tahun itu konsisten dengan bunuh diri, hari ini, memberikan keterangannya pada hari ke-72 induksi kematian Zara Qairina di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha.

Dr. Chua Sze Hung setuju ketika ditanya apakah Zara Qairina masih dapat mengalami tekanan emosi dan psikologi yang serius meskipun digambarkan sebagai seorang yang ceria. Pakar itu juga setuju dengan persepsi bahwa individu yang memiliki kecenderungan bunuh diri mungkin menyembunyikan atau menutup keadaan mental mereka





