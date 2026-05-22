Malaysia celebrates victory after defeating Myanmar in World Sepaktakraw Championships

PASUKAN Malaysia meraikan kemenangan selepas menewaskan pasukan Myanmar dengan keputusan 3-0 dalam acara sepaktakraw Regu Berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa di sini, semalam.

- UTUSAN/SHIDDIEQIIN ZONPETALING JAYA: Kekalahan pahit kepada Myanmar pada separuh akhir acara regu Piala Dunia Sepak Takraw 2026 bukan alasan untuk skuad regu negara terus menoleh ke belakang, sebaliknya perlu dijadikan titik kebangkitan menjelang dua misi besar tahun ini. Keputusannya, Datuk Mohd Sumali Reduan menegaskan pemain negara mempunyai karakter dan kemampuan untuk bangkit semula, termasuk tonggak utama seperti Farhan Adam, Mohammad Syahir Mohd Rosdi serta Mohamad Azlan Alias yang dilihat semakin kembali menemui sentuhan terbaik.

Sumali mengakui pengalaman tersingkir di pentas besar perlu menjadi pengajaran berguna kepada pemain agar lebih bersedia, bukan sahaja dari aspek permainan, malah kekuatan mental. Beliau menegaskan kegagalan mengawal emosi dan hilang fokus terlalu awal hanya akan membuka ruang kepada lawan menguasai permainan





