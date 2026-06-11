Lisa Surihani's Preparation for Hajj: Inspiring Note-taking and Prayers

Dr Amirul shares Lisa Surihani's meticulous note-taking and prayer preparation for her upcoming Hajj journey. The notes are written in both Malay and English, demonstrating her dedication to learning and understanding Islam deeply.

Pelakon terkenal, Lisa Surihani sekali lagi meraih perhatian netizen, bukan kerana dunia hiburan sebaliknya menerusi kesungguhannya membuat persiapan rohani bagi menunaikan ibadah haji. Dr Amirul menunjukkan beberapa buah buku nota milik Lisa yang dipenuhi dengan catatan ilmu agama, doa serta amalan harian yang ditulis sendiri sebagai persediaan menghadapi ibadah haji.

Apa yang mencuri perhatian ramai adalah nota tersebut ditulis dengan sangat teratur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, sekali gus menggambarkan kesungguhan beliau dalam mendalami ilmu agama. Bukan sekadar berkaitan ibadah haji, buku nota tersebut turut mengandungi pelbagai ilmu lain termasuk panduan solat, selawat, istighfar, zikir serta amalan-amalan harian yang boleh diamalkan sepanjang kehidupan. Dr Amirul turut berkongsi satu lagi buku yang sarat dengan himpunan doa, selawat dan zikir yang ditulis tangan oleh Lisa sendiri.

Menurut beliau, sebahagian doa yang dicatatkan dalam buku tersebut juga merupakan doa-doa yang pernah dikongsikannya sebelum ini.

"Saya kagum dengan catatan Hajjah Lisa Surihani sebagai persediaan rohani beliau menghadapi hari-hari haji. Banyak doa yang saya kongsi, beliau sendiri cakna dan hafal,"Dr Amirul turut memaklumkan bahawa Lisa meminta orang ramai untuk terus mendoakannya agar kekal istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perkongsian itu mengundang pelbagai reaksi positif daripada netizen yang rata-ratanya memuji kesungguhan Lisa dalam menuntut ilmu dan membuat persiapan sebelum menunaikan rukun Islam kelima itu.

Ramai menyifatkan usaha pelakon tersebut sebagai satu inspirasi yang baik, selain mengingatkan bahawa ibadah bukan sekadar amalan fizikal tetapi turut memerlukan persediaan ilmu dan penghayatan yang mendalam





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Lisa Surihani Hajj Preparation Note-Taking Prayers Islam

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