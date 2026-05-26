Liew Chin Tong Challenges MCA's Wee Ka Siong on PAS-Dominated Perikatan Nasional

DAP National Strategic Director Liew Chin Tong has challenged MCA's Datuk Seri Wee Ka Siong to be transparent with voters on whether his party would again back a PAS-dominated Perikatan Nasional (PN) to form a government after the next general election.
Deputy Finance Minister Liew Chin Tong attends a briefing and engagement program with the SME Association of Labuan at Wisma Perbadanan Labuan on April 8, 2026.
— Bernama pic! Plus, enjoy an additional FREE RM10 when you sign up using code VERSAMM10 with a min. cash-in of RM100 today. T&Cs apply. KUALA LUMPUR, May 26 — DAP National Strategic Director Liew Chin Tong has challenged MCA’s Datuk Seri Wee Ka Siong to be transparent with voters on whether his party would again back a PAS-dominated Perikatan Nasional (PN) to form a government after the next general election.
The challenge comes after Wee reportedly claimed in a recent media interview that he did not sign an SD to support PAS president Tan Sri Abdul Hadi Awang as prime minister. Liew contended that the SD that Wee signed was to support Tan Sri Muhyiddin Yassin, who was then chairman of Perikatan Nasional, in establishing a federal government with Bersatu and PAS.
Recalling the political deadlock of November 2022, Liew noted that Pakatan Harapan (PH) won 82 seats, PN won 74, and Barisan Nasional (BN) secured 30, leaving the country with a hung parliament. He asserted that at that critical juncture, Wee’s SD was intended to facilitate a PN-led coalition government with Muhyiddin as prime minister.
With rumours of an early 16th General Election swirling, Liew suggested that a similar three-cornered fight between PH, BN, and PN could again result in no single coalition securing a simple majority of 112 seats. Liew claimed that Wee Ka Siong would probably once again support Perikatan Nasional to form the government, adding that Wee is a vocal proponent of three-cornered contests to allow MCA to contest more than its two incumbent seats.
Liew argued that because Wee has reopened the issue of past allegiances, he must now clarify his future stance to the Rakyat.
‘He has to make clear to the voters whether he will support the now PAS-dominated Perikatan Nasional... should the political situation of 2022 recur,’ Liew said
Perikatan Nasional PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Tan Sri Muhyiddin Yassin Pakatan Harapan BN Hung Parliament Rumours Of An Early 16Th General Election Three-Cornered Fight Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated Perikatan Nasional Wee Ka Siong MCA Political Deadlock Allegiances SD Political Situation Wee Perikatan Nasional PAS-Dominated
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
GSF 2.0: Malaysia to pursue legal action at ICC over alleged assault, detention of activists, says AmirudinFrom DATUK LAWRENCE LOW, Selangor MCA State Liaison Committee Chairman MCA Vice-President.
Read more »
QuickCheck: Does taking vitamins daily make you healthier?From DATUK LAWRENCE LOW, Selangor MCA State Liaison Committee Chairman MCA Vice-President.
Read more »
Tourist sees red after heated smoking zone disputeFrom DATUK LAWRENCE LOW, Selangor MCA State Liaison Committee Chairman MCA Vice-President.
Read more »
Will MCA back PN again if GE16 yields no winner, asks LiewDAP strategic director urges MCA president Wee Ka Siong to be honest so that voters can know what the BN component stands for.
Read more »