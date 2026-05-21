Lembaga Tabung Haji Jadikan Pengurusan Kewangan Berasuh Islam Untuk Ke Tanah Suci Pakai Fiqh & Ekonomi

Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, memuji Lembaga Tabung Haji (TH) kerana berpendapat institusi ini bukan sekadar tabung simpanan umat Islam, tetapi juga sistem pengurusan haji yang tersusun dan komprehensif. "Tabung Haji" dikatakan membawa manfaat yang besar kepada umat Islam, terbukti di dunia Muslim

JEDDAH: Lembaga Tabung Haji (TH) merupakan model ijtihad yang menggabungkan fiqh dan ekonomi dalam pengurusan kewangan umat Islam Malaysia untuk ke tanah suci. Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, berkata , peranan TH membuktikan bahawa institusi bukan sahaja berperanan sebagai tabung simpanan umat Islam, tetapi sebagai sistem pengurusan haji yang tersusun dan komprehensif.

Katanya , tanggungjawab yang digalas TH berjaya mengetengahkan Malaysia sebagai antara negara yang membangunkan model pengurusan haji yang menjadi contoh dunia.

"Tabung Haji menjadi model global unik yang menggabungkan fiqh dan ekonomi dalam pengurusan simpanan dan persediaan haji. Ia membuktikan bahawa ijtihad institusi mampu menghasilkan manfaat besar kepada umat Islam. ," "Institusi ini berdiri sebagai bukti unik di peringkat global terhadap kekuatan transformasi ijtihad apabila diaplikasikan dengan ketelitian ilmiah dan visi yang praktikal yang telah melahirkan institusi yang memberikan manfaat berpanjangan kepada dunia Islam serta menjadi inspirasi kepada inisiatif seumpamanya di pelbagai negara.

", "Diiringi perkembangan pengurusan haji yang semakin kompleks , memerlukan perubahan semasa dan penyesuaian berteraskan pendekatan ijtihad kontemporari yang berpandukan Maqasid Syariah. Menurut beliau pengurusan ini bukan bertujuan mengubah hukum yang tetap , sebaliknya memastikan keanjalan syariah terus relevan dalam menghadapi realiti semasa. Antara contoh ijtihad kontemporari termasuklah pengurusan kuota jemaah haji bagi mengelakkan kesesakan, dasar kesihatan seperti vaksinasi ketika pandemik Covid-19 serta penggunaan teknologi digital termasuk aplikasi pengurusan haji.

Kenapakah kecerdasan buatan (AI), platform pendaftaran elektronik, aplikasi bimbingan ibadah, serta sistem Nusuk sebagaimana didokumentasikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam laporan rasminya , telah membuka peluang yang belum pernah berlaku sebelum ini dalam memudahkan pelaksanaan ibadah haji.

"", "Teknologi-teknologi ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengurusan jemaah, tetapi turut memperkukuh aspek bimbingan, keselamatan dan kelancaran perjalanan ibadah di tanah suci.





