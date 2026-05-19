Lee Zii Jia to Participate in USA Open amid Thaighan setback

Lee Zii Jia, the Malaysian professional badminton player, has decided to continue his participation in the US Open scheduled from June 23 to 28. The news was revealed through an Instagram post by the US Embassy in Kuala Lumpur. The player is preparing for the tournament in Los Angeles as he aims to bounce back from his loss in the Thailand Open.

KUALA LUMPUR: Keputusan pemain profesional lelaki negara, Lee Zii Jia , untuk tidak beraksi pada Kejohanan Badminton Malaysia Masters minggu ini akhirnya terjawab apabila dilaporkan bakal meneruskan cabaran di Kejohanan Terbuka Amerika Syarikat (AS) pada 23 hingga 28 Jun ini.

Perkara tersebut dikongsikan sendiri oleh Kedutaan AS di Kuala Lumpur menerusi satu hantaran di Instagram rasmi mereka selepas menerima kunjungan Zii Jia bersama pasukannya sebelum berlepas ke Los Angeles.

'Dari Kuala Lumpur ke Los Angeles! Kami amat teruja menyambut kehadiran bintang badminton Malaysia, Lee Zii Jia, bersama pasukannya di Kedutaan Amerika Syarikat hari ini sebagai persiapan menghadapi kejohanan di Los Angeles. Sukan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam merapatkan hubungan antara kedua-dua negara dan kami tidak sabar untuk melihat Zii Jia mempamerkan bakat hebatnya di gelanggang Amerika. Selamat berangkat dan semoga berjaya, Zii Jia!

' menurut kenyataannya hari ini. Keputusan pemain ranking ke-62 dunia itu untuk meneruskan aksi di AS sekali gus menamatkan teka-teki mengenai perancangannya selepas menarik diri daripada Malaysia Masters yang dibuka di Unifi Arena, Bukit Jalil hari ini. Sebelum ini, Zii Jia turut menolak peluang saat akhir untuk menyertai pusingan kelayakan Malaysia Masters meskipun beberapa pemain menarik diri daripada kejohanan berstatus Super 500 tersebut.

Bekas juara Asia itu ketika ini masih dalam proses mendapatkan semula tahap kecergasan dan rentak permainan terbaik selepas bergelut dengan masalah kecederaan sebelum ini. Zii Jia hanya kembali menjalani latihan penuh kira-kira dua minggu sebelum berlangsungnya Piala Thomas di Horsens, Denmark bulan lalu, namun tetap berjaya mempamerkan aksi positif apabila memenangi kesemua tiga perlawanannya bersama skuad negara. Bagaimanapun, cabarannya di Terbuka Thailand minggu lalu tidak berakhir seperti diharapkan walaupun dia yang memulakan aksi dari pusingan kelayakan.

Dalam ichtagram, Kedutaan AS captioning the post: 'From Kuala Lumpur to Los Angeles! We are thrilled to welcome Malaysia's badminton star Lee Zii Jia and his team at the U.S. Embassy in Kuala Lumpur today for a pre-Asia Open training session. Sports has a special way of bridging cultures and we look forward to witnessing Zii Jia showcasing his great talent on the American court.





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lee Zii Jia Badminton Malaysia Masters US Open Tournament Loss USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinner wins Italian Open to complete Golden Masters, eyes Roland Garros crownROME, May 18 — Jannik Sinner has his eyes on a first Roland Garros title after winning the Italian Open yesterday to claim a record-extending sixth consecutive Masters 1000...

Read more »

Trump and South Korea's Lee discuss outcome of US-China summitMay ⁠18 (Reuters) - Artificial ⁠intelligence startup Anthropic ‌is set to discuss cyber ​vulnerabilities in ⁠the global ⁠financial system exposed ⁠by ‌its latest ⁠Mythos model with ​members ‌of the Financial ⁠Stability ​Board, the Financial ⁠Times reported on ​Monday, citing people familiar with ⁠the plan.

Read more »

Lee has decent shot at defending PJ under Bersama, says OngThis is however contingent on the candidate that PKR chooses in GE16, according to the former DAP MP.

Read more »

Zii Jia competing in next month’s US Open in CaliforniaMay 18 (Reuters) - U.S. ⁠chipmaker Analog Devices is in advanced ⁠talks to acquire artificial intelligence chip company ‌Empower Semiconductor for about $1.5 billion in cash, Bloomberg News reported on Monday, citing people familiar with the matter.

Read more »