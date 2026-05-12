Lee Zii Jia Advances to Thailand Open Badminton Singles Draw

Lee Zii Jia, the Malaysian badminton player, has successfully advanced to the main draw of the Thailand Open Badminton Singles tournament in Bangkok, Thailand. He defeated Manav Choudhary of India in the first round and will face Daniil Dubovenko of Israel in the second round.

PETALING JAYA: Pemain perseorangan lelaki negara, Lee Zii Jia melepasi halangan pusingan kelayakan untuk beraksi pada undian utama Kejohanan Badminton Terbuka Thailand di Bangkok, Thailand, hari ini.

Bekas bintang No. 2 dunia itu menewaskan wakil India, Manav Choudhary 21-19, 21-18 dalam masa 31 minit pada kelayakan pertama di Stadium Nimibutr. Kemenangan tersebut menemukan Zii Jia dengan Liao Jhuo Fu dari Taiwan dan dia tidak berdepan masalah mengetepikan pemain yang menghuni ranking ke-58 dunia itu 21-16, 21-13 dalam masa 35 minit pada kelayakan kedua.

Zii Jia yang kini melonjak ke ranking No. 67 dunia selepas beraksi baik pada Piala Thomas di Horsens, Denmark, dua minggu lalu, bakal berdepan wakil Israel, Daniil Dubovenko yang berada tangga ke-60 dunia pada peringkat 32 terbaik. Belum pernah bertemu Dubovenko dalam mana-mana kejohanan antarabangsa sebelum ini, Zii Jia dijangka mampu melepasi pencabarnya itu, esok, jika prestasi semasa anak jati Kedah itu diambil kira.

Turut mara ke pusingan pertama, beregu lelaki yang baru digandingkan Choong Hon Jian-Wong Vin Sean yang menewaskan wakil tuan rumah, Kittinupong Kedren-Lucas Ekarat Wedler 14-21, 21-12, 21-15 dalam masa 49 minit. Pada peringkat 32 terbaik, Hon Jian-Vin Sean akan berdepan pasangan No. 18 dunia, Lee Fang Chih-Lee Fang Jen dari Taiwan.

Sementara itu, satu lagi pasangan pecah ganding, Bryan Jeremy Goonting-Muhammad Haikal Nazri yang mendapat tiket ke undian utama bermula langkah kanan setelah menumpaskan pasangan ke-62 dunia, Hung Kuei Chun-Lui Chun Wai dari Taiwan 22-20, 21-13 dalam masa 30 minit. Pada pusingan kedua, esok, Bryan-Haikal bakal mengharungi ujian lebih getir menentang beregu No. 4 dunia, Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty dari India.

Turut mara, beregu profesional yang turut tampil dengan pasangan baharu, Chia Weijie-Teo Ee Yi meraih kemenangan sulung ke atas gandingan ke-32 dunia, Muhammad Rian Ardianto-Rahmat Hidayat dari Indonesia 20-22, 21-19, 21-11 dalam masa 55 minit. Bagaimanapun, nasib berbeza dialami dua beregu wanita Malaysia, Ong Xin Yee-Carmen Ting dan Chong Jie Yu-Vanessa Ng apabila mereka tersingkir seawal pusingan pertama. – UTUSA





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lee Zii Jia Thailand Open Badminton Singles Manav Choudhary Daniil Dubovenko Israel Malaysia Badminton

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thaksin Shinawatra to be released early from Thailand prisonThaksin Shinawatra, a former prime minister and telecom billionaire, has been serving a one-year prison sentence for corruption. He is expected to be released early on Monday, potentially sparking a return to the spotlight for the influential political heavyweight.

Read more »

Thailand's former PM Thaksin Shinawatra released from prisonEVERY sector speaks the language of best practices. In business, the focus is on efficiency and competitiveness, in education, on quality and innovation, in public health, on saving lives and reducing long-term costs.

Read more »

PJ MP admitting own shortcomings with ‘no longer safe seat’ claim, says PKR manBryan Ng says Lee Chean Chung should take responsibility if the Petaling Jaya constituency is lost.

Read more »

Schools should appoint safety coordinators as soon as possible, says Lee Lam ThyeFrom DATUK SRI DR WEE JECK SENG MCA Vice President, Member of Parliament for Tanjung Piai

Read more »