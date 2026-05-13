KUANTAN: Kerajaan Negeri Tetapkan Ganti namanya Jarak Minimum Untuk RiBI

Ketentuan itu ada dalam Panduan Rancangan Rumah Ibadat Bukan Islam (RIBI) Pahang yang disediakan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) Pahang. Selain itu, RIBAI juga tidak dibenarkan dibangunkan di kawasan rizab hutan, rizab sungai, rizab utiliti termasuk laluan kabel bervoltan tinggi serta kawasan rizab kemudahan awam lain. Kerajaan Negeri turut tidak menggalakkan pembinaan RIBAI berhampiran loji kumbuhan dan pencawang Tenaga Nasional Bhd (TNB). Kecuali binaannya digalakkan berhampiri kemudahan awam, pusat komuniti dan kawasan kediaman penganut agama terbabit selain mewujudkan suasana yang aman dan tenteram.

KUANTAN : Kerajaan negeri menetapkan rumah ibadat bukan Islam (RIBI) perlu dibina sekurang-kurangnya 300 meter daripada rumah ibadat agama lain bagi memastikan keharmonian dan keselesaan komuniti setempat terus terpelihara.

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau negeri, Datuk Mohammad Fakhruddin Mohd. Ariff berkata, ketetapan itu terkandung dalam Garis Panduan Perancangan Rumah Ibadat Bukan Islam (RIBI) Pahang yang disediakan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) Pahang. Beliau menjawab soalan dikemukakan Ahli Dewan Undang Negeri (ADUN) Lantikan, Mohd. Fadzli Mohd.

Ramly berhubung dasar dan garis panduan kerajaan negeri dalam menguruskan pembinaan rumah ibadat. Mohammad. Fakhruddin berkata, kerajaan negeri turut tidak menggalakkan pembinaan rumah ibadat berhampiran loji kumbahan dan pencawang Tenaga Nasional Berhad (TNB). Katanya, pembinaan RIBI juga digalak dibangunkan berhampiran kemudahan awam, pusat komuniti dan kawasan kediaman penganut agama terbabit selain mewujudkan suasana yang aman dan tenteram





Pahang set to gazette 524 hectares in Bera for permanent forest reservesKUANTAN, May 13 — The Pahang government has identified several forest areas to be proposed as new Permanent Forest Reserves (HSK) to balance development needs with environmental...

Kerajaan negeri menepis dakwaan pembangunan projek Pulau Silikon menyakiti nelayanDatuk Rashidi Zinol, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang, mengulas data pendaratan ikan yang menunjukkan peningkatan daripada 472.44 tan pada 2023 kepada 496.57 tan tahun lalu, yang mengesahkan tiada kesan penurunan hasil tangkapan nelayan akibat pembangunan projek tersebut.

Tengku Mahkota Pahang berjaya tawan Gunung KinabaluTengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah berjaya menawan puncak Gunung Kinabalu, pagi tadi.

Empat jawatan Exco dipangku Exco sedia adaKerajaan Negeri Sembilan tidak akan melantik barisan Exco baharu bagi mengisi empat kekosongan yang sebelum ini disandang Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) UMNO Barisan Nasional (BN).

