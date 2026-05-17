Kuala Terengganu: Couple, Bakery Staff Punished For Masturbating

A lorry driver and his girlfriend, both food stall staff, have been sentenced to four strokes by the Syariah High Court in Kuala Terengganu after confessing to setting up a clandestine meeting for intimate liaisons outside of marriage.

KUALA TERENGGANU : Seorang pemandu lori dengan pasangannya, dua pembantu kedai makan masing-masing, dijatuhi hukuman empat sebatan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu, di sini atas kesalahan melakukan persediaan bagi persetubuhan luar nikah.

Muhammad Syahmi Faris Latif, 24, dan Hafiqah Qurratu Aini Azlan, 22, dijatuhkan hukuman itu selepas membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan selesai dibacakan di hadapan Hakim Syarie Nik Mohd. Shahril Mat Yusof. Hukuman sebat tersebut diarah dilaksanakan di Penjara Marang pukul 10 pagi pada 7 Jun ini selepas berakhirnya 14 hari tempoh rayuan. Sementara menunggu tempoh hukuman, kedua-dua tertuduh dibebaskan dengan wang jaminan RM1,000 dan seorang penjamin.

Berdasarkan pertuduhan, Muhamamd Syahmi Faris dan Hafiqah Qurratu Aini didakwa melakukan persediaan bagi persetubuhan luar nikah di dalam sebuah kereta Proton Wira di belakang sebuah pejabat agensi kerajaan di pekan Marang pada pukul 10.45 malam, 4 Disember 2025. Mengikut fakta kes, sewaktu serbuan dilakukan anggota penguat kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (JHEAT), kedua-dua tertuduh didapati berada di dalam keadaan mencurigakan di tempat duduk belakang kereta berkenaan.

Sewaktu ditahan, Muhamamad Syahmi Faris dan Hafiqah Qurratu Aini didapati dalam keadaan tidak lengkap berpakaian. Mereka didakwa mengikut Seksyen 29 Enakmen Kesalahan Jenazah Takzir Terengganu 2001 (Pindaan 2022) yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara sehingga tiga tahun atau sebatan maksimum enam kali jika sabit kesalahan





