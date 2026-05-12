KUALA LUMPUR: Rakyat diingatkan untuk tidak tertipu dengan fitnah yang cuba dibawa oleh pihak tertentu mengenai pengubahan wang haram melibatkan bilion ringgit ke luar negara

KUALA LUMPUR : Rakyat negara ini dinasihatkan tidak termakan fitnah yang ketika ini cuba dibawa oleh pihak tertentu dengan membuat serangan kepada Datuk Seri Farhash Wafa Salvador dalam isu dakwaan pengubahan wang haram melibatkan bilion ringgit ke luar negara.

Pensyarah Kanan Program Sains Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr. Jamaie Hamil berkata, ini kerana isu itu dilihat lebih kepada hasutan dan propaganda semata-mata oleh pihak tertentu dalam perlumbaan untuk mengejar kuasa. Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin terbaik yang Malaysia ada, malah terbaik di peringkat Asia, pemimpin dari parti-parti lain yang ada di Malaysia jauh tarafnya berbanding beliau.

Baru-baru ini, Farhash telah menafikan dakwaan yang mengaitkannya dengan kegiatan mencuri serta pengubahan wang haram melibatkan bilion ringgit ke luar negara. Penafian itu dibuat susulan laporan beberapa portal berita yang memetik kandungan satu rakaman video didakwa melibatkan perbualan dua individu dikenali sebagai Sofia Rini dan Albert Tei Jiann Cheing. Mengulas lanjut, Jamaei berkata, berdasarkan politik matang, rakyat perlu tahu menilai dan berfikir secara matang sekiranya seseorang pemimpin itu diakui berkualiti dan benar-benar boleh membawa negara ke landasan betul kepada pembangunan.

Walaupun beberapa isu yang bersifat serangan peribadi yang dibawa pihak-pihak tertentu, itu adalah satu isu persepsi untuk menarik orang menjatuhkan seseorang pemipin.

"Isu persepsi ini adalah isu biasa yang digunakan pada zaman Perdana Menteri terdahulu tetapi sebelum era Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ada Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), jadi orang takut. Sekarang ini akta itu dimansuhkan. Jadi pendekatan politik matang harus digunakan oleh pengundi. Pemimpin dia tidak guna politik matang, sebab itu pemimpin akan cari apa sahaja kelemahan lawan untuk mempengaruhi pengundi.

"Politik matang itu ialah dapat menilai bahawa kalau pemimpin itu baik, maka kita harus menerimanya. Ini menjadi satu cabaran mana-mana pemimpin masa depan kerana rakyat itu harus dimatangkan, bukan pemimpin itu kerana pemimpin itu kerjanya untuk mendapatkan kuasa. ," katanya. - UTUSA





