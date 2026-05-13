Kuala Lumpur: Free-spacer Muhammad Fathi Na'im Freed of Alleged Rape Charges

Free-spacer Muhammad Fathi Na'im Mazlam has been released and acquitted of accusations of raping a 14-year-old girl. He was accused of sexually assaulting her in a hotel room, and the charges brought him to trial in the High Court. After examining the evidence and testimonies from both sides, the court decided to acquit him, as the prosecution failed to meet its burden of proof.

KUALA LUMPUR: Penceramah bebas, Muhammad Fathi Na’im Mazlam dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan merogol seorang remaja berusia 14 tahun di sebuah hotel lima tahun lalu.

Hakim Tasnim Abu Bakar memutuskan demikian tanpa memanggil tertuduh yang lebih dikenali dengan nama Ustaz Fathi Naim untuk membela diri atas pertuduhan tersebut selepas mendapati keterangan mangsa yang juga saksi pendakwaan ketiga (SP3) tidak boleh dipercayai. Ujarnya, ketika mangsa disoal balas, mahkamah telah membenarkan permohonan peguam bela untuk memulakan prosiding bagi mencabar kebolehpercayaannya.

Alasan permohonan peguam bela adalah terdapat percanggahan material dalam jawapan mangsa terhadap soalan pemeriksaan utama yang sama dengan soalan pemeriksaan utama ketika perbicaraan terhadap tertuduh di Mahkamah Sesyen Klang bagi kesalahan sama.

"Setelah mendengar, meneliti dan mempertimbangkan keterangan daripada saksi-saksi pihak pendakwaan dan hujahan lisan dan bertulis pihak-pihak serta kes-kes autoriti yang dikemukakan, mahkamah mendapati keterangan penjelasan SP3 semasa prosiding impeachment (mencabar kredibiliti saksi) oleh pihak pembelaan tidak boleh dipercayai. "Dengan itu, pihak pendakwaan telah gagal mewujudkan prima facie terhadap pertuduhan. Oleh demikian, tertuduh dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan ini," kata hakim itu.

Muhammad Fathi Na’im dibicarakan atas tuduhan merogol remaja perempuan yang ketika kejadian berusia 14 tahun di antara pukul 2 dan 10 pagi, 3 Disember 2021 dalam sebuah bilik hotel di Jalan Imbi, Bukit Bintang, Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 375(g) Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 376(1) akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan hendaklah juga dikenakan sebat. Pada 18 September 2025, Muhammad Fathi Na’im dihukum penjara 15 tahun dan sebat tiga kali oleh Mahkamah Sesyen Klang atas tuduhan tiga tuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa sama di Kuala Selangor.

Penceramah itu mempunyai enam lagi pertuduhan seksual di Mahkamah Sesyen Klang membabitkan mangsa sama yang mana perbicaraan bagi kes itu masih belum berjalan. Muhammad Fathi Na’im turut berdepan enam lagi pertuduhan termasuk rogol dan amang seksual serta hubungan seks dengan objek ke atas mangsa sama di Mahkamah Sesyen Klang, yang mana perbicaraan masih belum berjalan. Sementara itu, Muhammad Fathi Na’im ketika ditemui media di luar mahkamah selepas tamat prosiding bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang mendoakannya.

"Saya tidak tahu hendak cakap apa-apa, blur (fikiran kosong) sekejap, bagaimanapun terima kasih kepada yang mendoakan," katanya yang diwakili peguam bela, Muhammad Ashraff Mohd. Diah. Pendakwaan yang diwakili Timbalan Pendakwa Raya Siti Pervinah Mohamad Yusof ketika ditemui media memberitahu, pihaknya akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu. -UTUSA





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Muhammad Fathi Na'im Free-Spacer Rape Allegations Court High Court Prosecution Burden Of Proof

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Preacher Fathi Na’im freed of underage rape chargeCourt says the testimony of a key witness lacked credibility.

Read more »

Freelance preacher Fathi Na'im acquitted of rape chargeFrom DATUK SRI DR WEE JECK SENG MCA Vice President, Member of Parliament for Tanjung Piai

Read more »

Penceramah bebas, Fathi Na’im lepas bebas tuduhan rogolPenceramah bebas, Muhammad Fathi Na'im Mazlam dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 14 tahun di sebuah hotel, lima tahun lalu.

Read more »

KL court frees independent preacher Fathi Naim on rape charge involving teenagerKUALA LUMPUR, May 12 — Independent preacher Muhammad Fathi Na’im Mazlam was acquitted and discharged by the Sessions Court here today on a charge of raping a 14-year-old girl...

Read more »