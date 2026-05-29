KPT Tegaskan Program Matrikulasi Di bawah KPM, Tidak Campur Tangan

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) menegaskan program matrikulasi berada sepenuhnya di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bukannya di bawah bidang kuasa kementerian itu. Ia susulan gesaan agar KPT campur tangan dalam isu kemasukan seorang pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke program berkenaan.

PETALING JAYA: Kementerian Pendidikan Tinggi ( KPT ) menegaskan program matrikulasi berada sepenuhnya di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM ) bukannya di bawah bidang kuasa kementerian itu.

Ia susulan gesaan agar KPT campur tangan dalam isu kemasukan seorang pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke program berkenaan. KPT dalam kenyataan memaklumkan, segala urusan berkaitan pengambilan pelajar, penawaran tempat, rayuan serta pengurusan kemasukan ke program matrikulasi dikendalikan sepenuhnya oleh Bahagian Matrikulasi KPM tanpa penglibatan KPT.

"KPT memandang serius kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Kota Kemuning, Tuan Preakas Sampunathan berhubung isu kemasukan seorang pelajar cemerlang SPM ke program Matrikulasi. "Kenyataan tersebut jelas mengandungi kekeliruan fakta dan memperlihatkan kegagalan memahami struktur sebenar sistem pendidikan negara apabila KPT dipersalahkan dalam isu yang berada sepenuhnya di bawah bidang kuasa KPM.

Sebelum ini, Preakas berkata, kegagalan pelajar yang memperoleh keputusan 11A dalam SPM untuk mendapat tempat dalam program matrikulasi tidak sepatutnya berlaku memandangkan kerajaan sudah memberi jaminan pelajar memperoleh keputusan 10A dan ke atas akan ditawarkan tempat dalam program berkenaan. Mengulas lanjut, KPT turut berkata, tindakan mengaitkan KPT serta mendesak Menteri Pendidikan Tinggi untuk campur tangan dalam urusan yang bukan di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan adalah tidak tepat, tidak bertanggungjawab dan boleh mengelirukan rakyat.

"KPT turut kesal apabila isu melibatkan masa depan pelajar digunakan secara tergesa-gesa untuk menyerang pihak tertentu tanpa semakan fakta yang menyeluruh terlebih dahulu," katanya.





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KPT Program Matrikulasi KPM Kenyataan Preakas Sampunathan Program Matrikulasi KPT Memandang Serius Kenyataan Tersebut Jelas Mengandungi Kekelirua Struktur Sebenar Sistem Pendidikan Negara KPT Dipersalahkan Tidak Sepatutnya Berlaku Menyerang Pihak Tertentu Tidak Tepat Tidak Bertanggungjawab Dan Boleh Mengelirukan Raky Tidak Semakan Fakta Yang Menyeluruh Terlebih D

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pendidikan, pelancongan, makanan tradisi perkukuh hubungan Indo-MalaysiaKota Kinabalu: Keluarga Indonesia di Kalimantan sejak dahulu lagi telah menghantar anak-anak mereka ke Sabah bagi tujuan pendidikan khususnya memperkukuh penguasaan Bahasa Cina.

Read more »

Kementerian masih kesan waris bayi ditinggal di ‘baby hatch’ Johor BahruKUCHING: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) masih berusaha mengesan waris seorang bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi atau ‘baby hatch’ di Johor Bahru baru-baru ini bagi membincangkan masa depan bayi itu.

Read more »

APAD diarah ambil tindakan maksimum terhadap PrasaranaPETALING JAYA: Kementerian Pengangkutan mengarahkan Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) mengenakan hukuman maksimum terhadap Prasarana Malaysia Berhad (Prasarana) susulan insiden tren Transit Aliran Ringan (LRT) tergelincir berhampiran Stesen Chan Sow Lin, Kuala Lumpur pagi tadi.

Read more »

Nizam Laksamana Terpaksa Berjuang Sendiri Meneruskan Showcase AmalNizam Laksamana terpaksa menggunakan cara lain untuk meneruskan showcase amalnya setelah kegagalan mendapatkan dana dari MyCreative Ventures dan Geran Sokongan Sektor Kebudayaan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAC).

Read more »