Kota Kinabalu: Rombakan dalam Barisan Kepimpinan Tertinggi Gabungan Rakyat Sabah

KOTA KINABALU Gabungan Rakyat Sabah (GRS) melakukan rombakan kecil dalam barisan kepimpinan tertinggi gabungan itu dengan melantik Datuk Seri Masidi Manjun sebagai salah seorang daripada lima timbalan pengerusi baharu.

Mantan Timbalan Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah (Gagasan Rakyat) ini mengesahkan berhubung perkara terbabit. Jawatan tersebut sebelum ini disandang oleh Presiden Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO), Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Pandikar sebelum ini mengumumkan parti itu keluar daripada GRS selain melepaskan semua jawatan yang disandang dalam gabungan berkenaan.

Selain Masidi, empat lagi timbalan pengerusi GRS ialah Presiden Parti Bersatu Sabah (PBS), Datuk Seri Dr Joachim Gunsalam; Presiden Parti Cinta Sabah (PCS), Tan Sri Anifah Aman; Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah (PHRS), Tan Sri Liew Yun Fah dan Presiden Parti Liberal Demokratik (LDP), Datuk Chin Su Phin. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali dilantik sebagai Setiausaha Agung GRS menggantikan kedudukan beliau sebelum ini sebagai Timbalan Setiausaha Agung.





