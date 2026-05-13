Konfederasi Hoki Malaysia (KHM) Tidak Letakkan Harapan dalam Road to Gold

PETALING JAYA: Konfederasi Hoki Malaysia (KHM) bukannya meletakkan harapan di mana-mana untuk dimasukkan ke dalam Program Road to Gold (RTG), sebaliknya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kementerian Belia dan Sukan (KBS).

President KHM, Datuk Seri Subahan Kamal berkata, RTG adalah inisiatif khusus untuk meraih pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik, manakala sebarang penyertaan dalam program berkenaan mestilah dinilai secara realistik dan menyeluruh.

"Ini bukan bidang kuasa kami," katanya. "Kami faham bahawa ini adalah keputusan menteri dan kami akur dengan apa sahaja keputusan yang dibuat oleh KBS. RTG adalah mengenai usaha mendapatkan pingat emas pertama negara," katanya. Menurut beliau, ketika ini KHM dilihatnya sebagai peluang untuk meraih pingat emas Olimpik dalam sukan hoki masih sukar dicapai, manakala pendekatan secara berperingkat lebih wajar diambil.

"Saya bertindak praktikal dan realistik, pada masa ini adalah hampir mustahil untuk kita memenangi pingat emas di Sukan Olimpik. Jadi, bantuan yang diterima sekarang sudah memadai, kita ambil langkah demi langkah.

"Bagi kami, kami tidak mendesak untuk berada dalam RTG. Saya sangat praktikal mengenainya kerana ada ramai lagi sukan penting lain yang memerlukan sokongan, jadi kita juga perlu realistik," katanya





