KL City vs Negeri Sembilan FC, Drama Drama Drama

Stadium Bolasepak Kuala Lumpur witnessing 2-2 tie between KL City FC and Negeri Sembilan FC, after drama-filled match marked with three penalty kicks and two red cards.

"Aksi penuh drama mewarnai Stadium Bolasepak Kuala Lumpur apabila Kuala Lumpur(KL) City FC terlepas kemenangan di depan mata selepas diikat 2-2 oleh Negeri Sembilan FC dalam perlawanan yang dicemari tiga sepakan penalti dan dua kad merah, malam tadi.

Keputusan itu menyaksikan skuad City Boys kekal selesa di tangga keempat Liga Super, namun Negeri Sembilan pula boleh dianggap hampir mengucapkan selamat tinggal kepada impian memburu kedudukan keenam apabila kini ketinggalan lima mata di belakang Imigresen FC dengan hanya satu perlawanan berbaki. Pasukan pelawat terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah pada minit ke-16 apabila pengadil menghadiahkan sepakan penalti selepas penjaga gol KL City, Quincy Kammeraad menjatuhkan penyerang import, Joseph Esso.

Walaupun percubaan awal Ahmad Khuzaimi Piee berjaya ditepis Kammeraad, kapten Negeri Sembilan itu pantas menyambar bola muntah untuk meledak gol pembukaan. KL City bagaimanapun tidak menunggu lama untuk bangkit. Sembilan minit kemudian, pengadil Razlan Joffri Ali menunjuk ke titik putih selepas semakan VAR mendapati rembatan Kpah Sherman terkena tangan Khuzaimi di dalam kotak penalti. Victor Ruiz tidak mensia-siakan peluang apabila mudah menewaskan penjaga gol lawan untuk mengikat kedudukan 1-1.

Momentum itu terus memihak kepada tuan rumah dan Nicolao Cardoso meletakkan KL City di depan 2-1 menerusi jaringan pada minit ke-38 sekali gus menghadiahkan kelebihan buat City Boys sebelum rehat. Ketika kemenangan dilihat hampir menjadi milik KL City, drama baharu tercetus pada minit ke-81 apabila Negeri Sembilan sekali lagi dihadiahkan penalti selepas Giancarlo Gallifuoco didakwa mengasari Esso. Oday Kharroub tenang menyempurnakan sepakan untuk menghidupkan semula harapan skuad Jang sekali gus suikerkan mereka membawa pulang satu mata berharga dari ibu negara.

Situasi menjadi semakin tegang sebaik penalti itu diberikan apabila beberapa pegawai KL City membantah keputusan pengadil sehingga salah seorang daripada mereka dilayangkan kad merah. Malah, pengendali KL City, Risto Vidakovic turut menerima nasib sama beberapa minit kemudian dan bakal terlepas aksi terakhir liga menentang Kuching City di Stadium Negeri, Ahad ini. Negeri Sembilan pula akan menutup kempen Liga Super dengan melayan kunjungan Kelantan The Real Warriors di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, Sabtu ini.





