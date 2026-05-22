Kerajaan menjamin kos elektrik tetap dijaga, walaupunielisconsciousness landskap tenaga dunia

Kerajaan Malaysia menjamin bahawa rata-rata pengguna domestik di negara ini tidak akan terkesan dengan sebarang pelarasan kos elektrik walaupun landskap dunia tenaga kini berdepan dengan tekanan peningkatan kos operasi yang ketara. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadillah Yusof mengumumkan inisiatif Sustainable Rebate & Incentive Assistance (SuRIA) Home untuk membantu merealisasikan pemantauan dan pengurangan kos penggunaan elektrik di negara ini.

Hasilnya, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadillah Yusof menegaskan bahawa rata-rata penggunaan elektrik domestik adalah di bawah 600 kilowatt sebulan. Beliau mengatakan bahawa kenaikan koselectricity akan berlaku disebabkan oleh bekalan dunia yang terkesan oleh tekanan peningkatan kos operasi. Kerajaan menjamin bahawa kos elektrik untuk 85 peratus rakyat tidak akan terkesan, kerana itu dijamin oleh kerajaan, jadi ia akan tetap dipertahankan. Namun, bagi pengguna yang menggunakan lebih dari 600 kilowatt, kemungkinan terdapat sedikit pelarasan.

Walau bagaimanapun, ia dijamin bahawa kenaikan kos elektrik akan minima, insyaAllah. Dengan keputusan ini, pengguna domestik dapat mengharapkan kos elektrik yang berpatutan, walaupun landskap dunia tenaga kini berdepan dengan tekanan kenaikan kos operasi. Ini bukan sahaja akan membantu pengguna domestik tetapi juga industri lain yang bergantung kepada kapasiti tersebut





