Kerajaan Malaysia Berhasil Makaikan Saluran Kerjasama Strategik dengan Arm Limited

Akhmal Nasrullah, Menteri Ekonomi Malaysia, mengumumkan keberhasilan pihaknya dalam menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Arm Limited untuk mengembangkan cip semikonduktor berjenama 'Made by Malaysia'. tujuan utama kerajaan adalah untuk meningkatkan daya saing industri semikonduktor Nasional melalui peningkatan keupayaan bahagian depan industri (front-end) yang melibatkan reka bentuk litar bersepadu (IC design) dalam masa tiga tahun, sambil mengembangkan 10 syarikat tempatan bernilai RM1 hingga RM4,7 bilion

AKMAL Nasrullah (tiga dari kiri) menyampaikan surat tawaran kepada wakil syarikat pada majlis penyerahan tawaran di bawah kerjasama strategik di antara kerajaan Malaysia dan Arm Limited di Kementerian Ekonomi di sini, hari ini.

- UTUSAN/FAISOL MUSTAFAPUTRAJAYA: Kerajaan menyasarkan Malaysia mampu menghasilkan cip semikonduktor berjenama ‘Made by Malaysia’ dalam tempoh tiga tahun menerusi kerjasama strategik antara Malaysia dan Arm Limited. Menteri Ekonomi, Akmal Nasrullah Mohd. Nasir berkata, sasaran itu akan direalisasikan melalui usaha meningkatkan keupayaan industri semikonduktor negara daripada aktiviti bahagian belakang (back-end) seperti pembungkusan dan pengujian kepada bahagian hadapan (front-end) yang involving reka bentuk litar bersepadu (IC design).

Menurut beliau, Malaysia tidak bermula dari kosong kerana negara sudah mempunyai ekosistem kukuh dalam sektor semikonduktor, namun akses kepada harta intelek (IP) amat penting bagi membolehkan syarikat tempatan bergerak ke peringkat reka bentuk cip.

"Kita meletakkan sasaran supaya dalam tempoh tiga tahun, Malaysia dapat menghasilkan cip yang benar-benar boleh kita sebut sebagai ‘Made by Malaysia’. Ia bukan sekadar memberikan token teknologi, tetapi melibatkan komitmen syarikat dari segi penggunaan tenaga mahir tempatan, peningkatan nilai dalam rantaian industri serta pembangunan produk yang boleh dipasarkan ke peringkat global," katanya selepas Majlis Penyerahan Tawaran Kerjasama Strategik di antara Malaysia dan Arm Limited di sini, hari ini.

Akmal berkata, antara fokus utama pembangunan cip berkenaan termasuk cip berkaitan pelayan (server) berikutan pertumbuhan pesat pusat data di negara ini, selain cip untuk sektor automotif dan automasi kenderaan. Tambahnya, kerajaan menyasarkan pembangunan 10 syarikat semikonduktor tempatan dengan hasil antara RM1 bilion hingga RM4.7 bilion serta menyokong sekurang-kurangnya 100 syarikat lain berpotensi menjana hasil tahunan sekitar RM1 bilion.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi strategi untuk membina syarikat tempatan yang lebih besar, lebih berdaya saing dan mampu menembusi pasaran global," katanya. Selain itu, katanya, kerjasama tersebut turut merangkumi latihan kepada 10,000 bakat tempatan dalam bidang IC design bagi memastikan Malaysia mempunyai tenaga mahir mencukupi untuk menyokong pembangunan industri semikonduktor bernilai tinggi.

Dalam pada itu, empat token teknologi termasuk Arm CSS (Compute Subsystem) dan Arm Flexible Access diluluskan kepada tiga syarikat tempatan iaitu Great ASIC Technology, SkyeChip Berhad dan Oppstar Technology. Dalam jangka panjang, kita mahu cip yang direka dan dibangunkan di Malaysia menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan global, sekali gus membuktikan bahawa produk ‘Made by Malaysia’ mampu bersaing dan diterima di peringkat antarabangsa," katanya





