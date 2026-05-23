Kedudukan PKR Kekal Kukuh di Johor, Ahad,despite Rumai Pendirian Partai Bercinta MPCA

JOHOR BAHRU: Kedudukan PKR kekal kukuh meskipun didakwa bendera bekas kepimpinan cabang parti itu bertindak keluar parti dan menyertai Parti Bersama Malaysia (Bersama). Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK) Johor, Faezuddin Puad berkata, parti itu tidak pernah dibina atas kekecewaan mana-mana individu yang tidak mendapat jawatan, sebaliknya atas dasar perjuangan reformasi menentang kezaliman, rasuah serta mempertahankan keadilan demi rakyat.

"PKR akan terus kekal berdiri atas sokongan rakyat marhaen, anggota di bawah dan keyakinan rakyat terhadap agenda reformasi yang sedang dilaksanakan kerajaan hari ini. Kekuatan PKR tidak pernah bergantung hanya kepada seorang dua tokoh. Perjuangan reformasi ini terlalu besar untuk diganggu oleh tindakan individu tertentu yang meletakkan kepentingan peribadi mengatasi agenda membela rakyat," katanya dalam kenyataan, di sini hari ini.

Tambah Ketua PKR Cabang Pulai itu, pihaknya bagaimanapun tetap menghormati keputusan mana-mana individu yang memilih jalur politik berbeza kerana ia sebahagian daripada proses demokrasi negara.

"Selamat maju jaya buat teman-teman yang telah memilih jalan berlainan. Kita jumpa di medan pesta demokrasi negara," katanya. Terdahulu, bekas Ketua PKR Cabang Kluang, Abd. Hamid Ali dilaporkan berkata hampir 30 peratus daripada kira-kira 2,800 ahli baharu Parti Bersama Malaysia (Bersama) di negeri ini terdiri daripada ahli dan pimpinan PKR akar umbi.

Abd. Hamid dilaporkan berkata, keputusan meninggalkan PKR dan menyertai Bersama dibuat setelah hilang keyakinan terhadap ketelusan parti khususnya ketika proses pemilihan parti, tahun lalu sehingga menyebabkan fenomena 'badan tanpa kepala' berlaku di seluruh negara





