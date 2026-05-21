JPJ Sabah orders heightened enforcement against overloaded commercial vehicles

The Sabah Transportation Department launched a more aggressive operation targeting overloaded commercial vehicles after a significant increase in violations and near-triple the number of cases reported last year (2,700 in 2021). According to a statement from the department's chief enforcement officer, Misnan Tamimi, the heightened operation began on May 16, focusing on roads commonly used by heavy vehicles, commercial transports, and private vehicles. Trucks carrying materials such as sand, stones, and cargo are subject to regular inspections for overloading. The initiative aims to ensure compliance with the Road Transport Act 1987 and the Goods and Services Vehicles Act 1987, improve traffic flow, enhance road safety, and help decrease traffic fatalities.

Kota Kinabalu, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Sabah melancarkan operasi lebih agresif dan bersasar terhadap kenderaan komersial yang membawa muatan berlebihan susulan peningkatan ketara kesalahan itu, dengan jumlah kes hampir tiga kali ganda daripada 1,180 kes pada 2024 kepada 3,350 kes tahun lalu.

Ketua Penguat Kuasa JPJ, Misnan Tamimi berkata, Ops Perang Lebih Muatan peringkat kebangsaan bermula pada 16 Mei lalu, dengan Stesen Penguatkuasaan Telipok dipilih sebagai antara lokasi operasi kerana menjadi laluan utama yang kerap digunakan kenderaan berat, pengangkutan komersial dan kenderaan persendirian. Operasi ini melibatkan pemeriksaan dan penimbangan kenderaan pengangkutan komersial, termasuk lori pasir, lori batu, lori kargo dan lain-lain kenderaan berat yang dibenarkan.

Pasangan Pakatan Harapan (PAP) Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Datuk Seri Dr Wan Jowi Kholil Joslin menasihati rakyat Borneo Membersih Berusaha (MBB) bekerjasama dengan kerajaan negeri dan pusat untuk dikutip serukan pendirian tuntutan pengeluaran saham Kristal LNG Sabah. Ketua Penguatkuasa JPJ rankkedog penempatan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987, selain memperbaiki aliran trafik, meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya serta membantu mengurangkan kemalangan dan kematian di jalan raya.

Daripada 1,530 kenderaan diperiksa di seluruh Sabah sepanjang tempoh 16 hingga 20 Mei, tindakan penguatkuasaan diambil terhadap 259 kenderaan perkhidmatan barangan, dengan 108 kes membabitkan kesalahan muatan berlebihan manakala 374 kenderaan lain dikesan melakukan pelbagai variasi kesalahan lain. Dalam tempoh sama, JPJ memeriksa sebanyak 204,503 kenderaan di seluruh negeri, dengan kesalahan utama dikesan ialah lesen kenderaan motor (LKM) tamat tempoh, lesen memandu tamat tempoh, tiada lesen memandu (LMM), serta tiada perlindungan insurans.

JPJ Sabah akan meneruskan operasi penguatkuasaan bagi memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya





DailyExpress_MY / 🏆 3. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Sabah Illegal Loading Overloaded Trucks Traffic Safety Act Of 1987 Goods And Services Vehicles Act Commerce Enforcement Operations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Where crocodiles lurk and duty calls: The untold sacrifices of Sabah’s nursesTAWAU, May 19 — Wearing the white uniform is more than a clinical routine for nurses in Sabah’s remote interior.It is a solemn commitment demanding extraordinary courage,...

Read more »

Ex-Sabah water dept director jailed 8 years, fined RM284.3milSessions court grants stay of execution of the sentence pending Ag Tahir Ag Talib's appeal to the High Court.

Read more »

Woman in her 80s arrested for driving against traffic on a highwayA 80s woman was arrested for driving against traffic on the Damansara–Shah Alam Elevated Expressway (DASH). The case is being investigated under Section 42(1) of the Road Transport Act 1987 for reckless and dangerous driving.

Read more »

Sabah private sector employers must take note of replacement holidays, says state Labour DeptMay ⁠20 (Reuters) - French ⁠defence group ‌Thales and Alphabet's Google ​Cloud have ⁠signed ⁠a deal to ⁠launch ‌a ⁠new European cloud ​solution ‌in Germany ⁠that ​will be ⁠operationally and ​legally independent from Google, ⁠the companies said on ​Wednesday.

Read more »