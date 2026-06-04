Johor state government announces RM500,000 for nurses and RM100,000 for medical assistants as token of appreciation for their services and sacrifices

The Johor state government has allocated RM500,000 to nurses and RM100,000 to medical assistants as a token of appreciation for their services and sacrifices. This move represents the state's continuous efforts to strengthen appreciation for healthcare workers by increasing allocations to nurses and medical assistants as recognition of their contributions to the healthcare sector.

Malaysia’s top pairs Aaron Chia-Soh Wooi Yik and Pearly Tan-M Thinaah through to Indonesia Open second round. Johor state government has spent more than RM66 million to strengthen the state’s public health sector over the past four years of its administration.

Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi announced RM500,000 to nurses in the state as a token of appreciation for their services and sacrifices, in addition to RM100,000 for medical assistants. Johor state government will also continue to help find solutions to the issue of healthcare workforce shortages, particularly involving nurses and doctors in Johor.

Onn Hafiz also announced the allocation of RM500,000 to nurses in the state as a token of appreciation for their services and sacrifices, in addition to RM100,000 to medical assistants in the state





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