Johor Darul Ta'zim's Corbin Ong and Buriram United in ASEAN Club Championship Semi-Final

Johor Darul Ta'zim's Corbin Ong and Buriram United in action in the semi-final of the ASEAN Club Championship 2026. Xisco Munoz, the coach of JDT, admits his team's poor luck in failing to reach the final after losing to Buriram United with an aggregate score of 4-3. Despite winning 2-1 at the Stadium Chang Arena, the aggregate score still favored Buriram United, who will face Selangor FC and Buriram United in the final on May 20 and 27.

Pemain pertahanan Johor Darul Ta'zim (JDT), Corbin Ong , bersaing dengan pemain Buriram United dalam aksi separuh akhir kedua Kejuaraan Kelab ASEAN 2026, semalam. Xisco Munoz , pengendali JDT, mengakui pasukannya tidak bernasib baik apabila gagal mara ke perlawanan akhir Kejuaraan Kelab Asean selepas tewas kepada Buriram United dengan keputusan Agregat 4-3.

Meskipun berjaya menang 2-1 di Stadium Chang Arena, namun keputusan agregat tetap memihak kepada pasukan dari Thailand itu sekali gus menyaksikan perlawanan akhir bakal mempertemukan Selangor FC dan Buriram pada 20 dan 27 Mei ini. Munoz tetap memuji komitmen tinggi anak buahnya yang disifatkan beraksi dengan penuh keberanian dan semangat juang, terutama dalam perlawanan timbal balik di tempat lawan. Beliau mengakui kesilapan di perlawanan pertama di laman sendiri menjadi faktor utama yang menyukarkan tugas JDT untuk mara ke pentas final.

"Kami tidak boleh melepaskan tiga gol di tempat sendiri. Itu yang perlu kami pelajari dan perbaiki," tegasnya. Munoz tetap optimis terhadap masa depan JDT, sambil menyifatkan musim ini sebagai pengalaman berharga termasuk pencapaian bersejarah kelab di pentas Liga Juara-Juara Asia.

"Kami akan bekerja lebih keras untuk musim depan. Kami mahu menjadi lebih kuat dan sampai ke perlawanan akhir," ujarnya





