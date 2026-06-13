Johor BN's refusal to work with DAP not seen as hostility towards Chinese community

Johor caretaker Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi has defended his insistence that Johor Barisan Nasional (BN) would not cooperate with DAP if returned to power, arguing that political disagreements with the party should not be conflated with race. His statement drew criticism from DAP leaders, as BN and DAP continue to serve together in the federal unity government.
Johor caretaker Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi has defended his insistence that Johor Barisan Nasional (BN) would not cooperate with DAP if returned to power, arguing that political disagreements with the party should not be conflated with race.
His remarks came days after he declared that he would rather forgo political office than 'sit at the same table' with DAP, adding that BN would not work with the party if given a fresh mandate in Johor. His statement drew criticism from DAP leaders, as BN and DAP continue to serve together in the federal unity government.
DAP secretary-general Anthony Loke responded with a pointed social media post featuring a photograph of himself seated next to Deputy Prime Minister Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi — BN chairman and Umno president — during a Cabinet meeting. Onn Hafiz dismissed the criticism, saying his earlier remarks had been figurative rather than literal.
He also defended his administration's record of serving all communities under the Bangsa Johor concept, saying the state government's policies had benefited Johoreans regardless of race or political affiliation. Addressing Johor's Chinese electorate directly, Onn Hafiz urged voters to judge him by his administration's track record rather than what he described as attempts by political opponents to twist his remarks.
Election Commission chairman Datuk Seri Ramlan Harun has confirmed that Johoreans will head to the polls on July 11, with nomination day set for June 27 and early voting on July 7
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