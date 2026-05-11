Jemaah Haji Malaysia Diharapkan Waspada Propaganda Ziarah Luar Mekah Sebelum Hari Wuquf, Enggan Lagi Masa, BH

MEKAH: Terdapat pihak tertentu dikesan menawarkan program aktiviti ziarah luar Mekah kepada jemaah haji Malaysia sebelum Hari Wuquf. Ketua Rombongan Haji, Mohd. Hisham Harun berkata, pergerakan keluar jemaah dari Tanah Haram ketika masih dalam niat haji berdepan implikasi daripada aspek hukum dan keselamatan.

Katanya, Lembaga Tabung Haji (TH) tidak pernah menawarkan program aktiviti ziarah luar sebelum Hari Wuquf dan syarikat penyedia perkhidmatan dilantik pihaknya hanya berbuat demikian selepas jemaah selesai ibadah haji.

"TH ingin mengingatkan jemaah untuk berwaspada terhadap sebarang tawaran pakej ziarah daripada pihak luar. Ada segolongan individu luar yang mungkin akan menawarkan kepada para jemaah pakej ziarah sehingga ke luar Tanah Haram seperti di Jeddah, Taif dan sebagainya.

"Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada Tanah Haram ketika masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tatacara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. "Justeru, kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada TH sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan di kemudian hari," katanya dalam sidang akhbar di sini hari ini. Semalam, Pakar Rujuk Haji, Dr. Mohd.

Sirajuddin Siswadi Putera Mo­hamed Shith berkata, jemaah haji yang keluar dari Mekah melebihi dua marhalah seperti ke Taif sebelum hari kemuncak haji dan gagal berniat ihram haji atau umrah ketika masuk semula ke Tanah Suci, boleh dikenakan dam isa’ah tertib dan taqdir iaitu wajib menyembelih seekor kambing. Ini susulan terdapat segelintir jemaah haji Malaysia yang telah menyelesaikan ibadah umrah dilaporkan keluar dari Mekah menuju lokasiเกิน dua marhalah (lebih 81 kilometer) seperti Taif bagi tujuan ziarah sebelum hari wuquf





