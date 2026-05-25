Hannah Yeoh Announces Discounts for Elderly and Small Businesses in Putrajaya

Menteri Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Hannah Yeoh, has announced initiatives to support small businesses and the elderly in Putrajaya. The initiatives include discounts on food and drinks for the elderly and a reduction in rental fees for small businesses. The government aims to alleviate the financial burden on small businesses and the elderly during these challenging times.

HANNAH Yeoh menunjukkan notis penawaran diskaun makanan dan minuman sehingga 15 peratus melibatkan golongan warga emas di Medan Selera Presint 9 Putrajaya , semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan), Hannah Yeoh berkata, inisiatif itu melibatkan peniaga medan selera, kios penjaja dan pasar di bawah seliaan Perbadanan Putrajaya (PPj) yang akan dilaksana selama 12 bulan sehingga 30 Mei 2027.

"Bagi melayakkan mereka me­nikmati pengurangan kadar sewa ini, peniaga yang terlibat perlu menyelesaikan tunggakan sewa sehingga bulan ini. "Langkah ini juga memberi peluang kepada mereka untuk menyusun semula komitmen sewaan secara lebih stabil dan mampan," katanya kepada pemberita selepas melakukan tinjauan di Medan Selera Presint 9, di sini semalam. Mengulas lanjut, Hannah ber­kata, langkah itu juga bertujuan mengurangkan tekanan operasi dan membantu peniaga kecil terus bertahan dalam keadaan ekonomi yang mencabar.

Katanya, peniaga kecil tidak sepatutnya dibiarkan berjuang sendirian ketika cabaran kos sara hidup terus dirasai rakyat.

"Saya memahami ramai pe­nia­ga kecil memulakan hari seawal pagi demi memastikan perniagaan mereka terus berjalan dan keluarga mereka terus terbela. Saya berharap langkah ini dapat memberi sedikit ruang bernafas kepada peniaga kecil yang setiap hari berusaha untuk mencari rezeki," ujarnya. Pada masa sama, Hannah turut mengumumkan pemberian diskaun makanan dan minuman sebanyak 10 hingga 15 peratus kepada golongan warga emas berusia 60 tahun ke atas yang ditawarkan oleh peniaga.

"Bermula di medan selera di sini semua peniaga telah ber­setuju untuk memberi­kan diskaun makanan dan minuman sehingga maksimum 15 peratus kepada warga e­mas berusia 60 tahun ke atas dan dis­kaun ini tidak boleh terpakai un­tuk satu keluarga, ia hanya khas untuk warga emas untuk ma­kan dan minum. "Saya ucapkan terima kasih kepada persatuan penjaja kerana mereka menyahut inisiatif PPj ini dan PPj merupakan PBT (pihak berkuasa tempatan) yang pertama di Jabatan Wilayah Per­sekutuan yang melaksanakan inisiatif ini.

"Kita juga hendak pastikan golongan terkesan seperti warga emas ini yang tiada hasil pendapatan boleh menikmati diskaun yang ditawarkan. Apabila PPj tawarkan pengurangan sewa 30 peratus, jadi pengurangan sewa itu mereka boleh ‘pump’ semula kepada golongan warga emas, kira ‘situasi menang-menang’ untuk semua pihak," katanya





