Filem Nar’sata: Sekutu Setan: dikejutkan melukis semula watak Balqis Trisha Ooi

Pelakon Trisha Ooi, yang memerankan watak Balqis dalam film Nar’sata: Sekutu Setan, mengaku bahawa watak Balqis yang dibawakan dalam filem itu memberi kesan emosi yang sangat mendalam sehingga sukar untuk melepaskan watak berkenaan sebaik sahaja tamat penggambaran. Faktanya, Trisha terpaksa berpisah dengan watak Balqis selama 2 minggu sebelum kembali seperti biasa.

Pelakon Trisha Ooi, yang telah memerankan watak Balqis dalam film Nar’sata: Sekutu Setan, mengungkapkan betapa indahnya dan menantangnya aktingnya pada detik-detik terakhir. Trisha, yang memerankan watak pandangan pertama di film ini, terpaksa menghadapi emosi yang sangat mendalam sehingga ia hampir meninggalkan watak Balqis begitu sahaja.

Pemain itu mengaku bahawa setelah tamat penggambaran, hanya dalam 2 minggu dirinya kembali seperti semula. Trisha dan watak Balqis tidak hanya mempengaruhi penatahnya, tetapi juga kehidupan hariannya selepas tamat penggambaran. Walaupun beliau cuba untuk kembali seperti biasa, Trisha mengakui bahawa perasaan watak Balqis dapat mempengaruhi tingkah lakunya seakan-akan hilang semangat dan enggan berkongsi perkembangannya di media sosial. Pengurusnya yang menyadari hal ini menasihati Trisha untuk berubah, tetapi Trisha hanya mampu kembali seperti biasa dan keluar daripada watak Balqis selepas sedar.

Selain Trisha, filem Nar’sata: Sekutu Setan turut menampilkan pelakon Mawar Rashid, Fadlan Hazim, Khatijah Tan, dan Aniq Suhair





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nar’Sata Film Pelakon #Trishaooi Aku Views Sekutaritsatan Balqis Emotionally Roles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rosnan Abdul Rahman, wakil Baru JKKN, Peran Utama dalam Pendekatan Seni Budaya ke IPTRosnan Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Penerangan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN), menghadiri forum di Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Rosnan berkongsi pendirian penting JKKN untuk mendidik generasi muda mengenai warisan dan budaya menerusi penglibatan program ilmiah di institusi pengajian tinggi.

Read more »

Jika Nar’sata: Sekutu Setan gagal, mungkin itu filem seram terakhir sayaJika Nar’sata: Sekutu Setan gagal, mungkin itu filem seram terakhir saya - Pierre Andre

Read more »

Konfederasi Hoki Malaysia (KHM) Tidak Letakkan Harapan dalam Road to GoldKHM menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk dimasukkan ke dalam Program Road to Gold (RTG) kepada Kementerian Belia dan Sukan (KBS). President KHM, Datuk Seri Subahan Kamal berkata, RTG adalah inisiatif khusus untuk meraih pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik, manakala sebarang penyertaan dalam program berkenaan mestilah dinilai secara realistik dan menyeluruh.

Read more »

Asma tidak terkawal, beban senyap dalam keluargaDi Malaysia, penyakit asma masih kekal sebagai beban senyap apabila kawalannya yang tidak optimum terus menjejaskan kualiti hidup.

Read more »