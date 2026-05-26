Entrepreneur Turns Waste Plastic Into Unique Handbags

A local entrepreneur in Langkawi, Wiwik Iswandari, has been turning waste plastic into unique handbags for years. He started by collecting hundreds of kilograms of discarded plastic and turning it into plabrik bags, which are made without any sewing. The bags are formed and shaped using a scraper and are then sealed with a buckle and chain. The bags can be customized with different colors and patterns by folding and creasing the plastic. The process of making a plabrik bag takes less than an hour.

Banyak orang membuang plastik bekas setelah menggunakannya, padahal ada beberapa orang yang menganggapnya sampah. Seorang pengusaha di Pulau Langkawi, Wiwik Iswandari, melihat masalah sampah plastik di pulau peranginannya dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Ia menghasilkan beg tangan unik dari plastik bekas yang ia temukan di pinggir jalan dan pantai. Ia mengumpulkan puluhan kilogram plastik bekas dan mengubahnya menjadi beg plabrik. Beg plabrik dihasilkan tanpa jahitan, tetapi ia dicantumkan, dibentuk, dan dikukuhkan dengan kaedah menggosok menggunakan seterika. Ia juga memerlukan ketelitian untuk memastikan plastik tidak rosak atau berlubang.

Ia juga memerlukan kertas pembakar, buckle, dan rantai beg. Ia dapat menghasilkan corak yang lebih unik dan menarik dengan menggunting plastik kecil-kecil dan meletakkannya di bahagian tertentu. Ia juga dapat menyusun beg plabrik dengan berlapis plastik untuk menghasilkan corak yang lebih menarik. Ia dapat menghasilkan pouch, beg tangan, clutch, atau tote.

Ia dapat menghasilkan beg plabrik dalam masa kurang dari sejam. Ia juga berkongsi ilmu pembuatan plabrik percuma kepada sesiapa yang berminat. Ia berharap pendekatan itu dapat membuka mata lebih ramai pihak bahawa sisa plastik bukan sekadar bahan buangan, tetapi boleh diolah menjadi produk bermanfaat dan bernilai. Ia selari dengan misinya untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga alam sekitar, selain menggalakkan amalan kitar semula dalam kehidupan seharian.

Ia juga menjana pendapatan sampingan dengan menjual beg plabrik. Harga setiap beg bermula daripada RM10 hingga RM190





