Emergency Call: Bomba and Rescue Team Help Man Out Of Longkang After Car Accident In Klang, Selangor

The Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar, informed that the emergency call was received at 3.23 AM, and the rescue team was promptly deployed to the scene. They managed to extract a man from a 2-meter deep longkang, which he was in after being hit by a car, resulting in his unfortunate death an hour later. The casualties were managed by the fireball team using stretchers and confirmed dead by the Health Ministry's health staff.

PASUKAN bomba membantu mengeluarkan lelaki yang maut selepas tercampak ke dalam longkang akibat dirempuh oleh sebuah kenderaan, dekat Jalan Kapar Batu 5, di Klang , Selangor, awal pagi tadi.

KLANG: Seorang lelaki maut selepas tercampak ke dalam longkang akibat dirempuh sebuah kenderaan dekat Jalan Kapar Batu 5, di sini, awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.23 pagi sebelum menggerakkan sepasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Klang Utara ke tempat kejadian.

"Daripada laporan komander operasi, terdapat seorang lelaki berusia 30-an berada di dalam longkang berkedalaman 2 meter itu. Menurut maklumat pemanggil, mangsa tersebut dirempuh oleh sebuah kenderaan dan tercampak ke dalam longkang.

"Anggota bertugas mengangkat masa dengan menggunakan stretcher dan mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai kesihatan Kementerian Kesihatan," katanya dalam satu kenyataan di sini, hari ini. Tambahnya, seramai tujuh orang pegawai dan anggota dibantu sebuah jentera menyelamat digerakkan ke lokasi kejadian pada jarak 5 kilometer





