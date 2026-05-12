DPMM FC Targetkan Safawi Rasid, Dua Lagi Pemain Pinjaman KL City, Bek tengah JDT, dan Bek tengah Al-Nasr

DPMM FC, sebuah pasukan dari Brunei, telah mengumumkan bahawa mereka sedang melakukan perancangan awal untuk saingan Liga Super musim depan dengan pemain sayap Harimau Malaya, Safawi Rasid menjadi sasaran utama. Selain Safawi, DPMM FC turut menyatakan minat mendapatkan dua lagi pemain pinjaman KL City, Ryan dan Declan Lambert serta bek tengah JDT, Junior Eldstal. Selain pemain yang beraksi di Liga Malaysia, DPMM FC turut mengintai khidmat bekas pemain tengah Al-Nasr, Mehdi Albeid dari Algeria yang kini beraksi di kelab divisyen 2 Saudi, Al-Raed FC.

DPMM FC bakal membuat perancangan awal untuk saingan Liga Super musim depan dengan pemain sayap Harimau Malaya, Safawi Rasid menjadi sasaran utama. Kelab dari Brunei itu dalam satu kenyataan memaklumkan, pihaknya sedang melakukan rundingan dengan Safawi yang kini beraksi bersama Kuala Lumpur City FC.

"DPMM FC sedang dalam usaha untuk berunding untuk mendapatkan penjaring terbanyak KL City, Safawi Rasid. Beliau kini bermain untuk KL City secara pinjaman daripada JDT.

"Safawi kini dipuncak prestasi apabila berjaya menjaringkan 13 gol setakat ini, dengan satu lagi perlawanan berbaki sehingga musim ini berakhir. "Safawi bermain untuk Terengganu FC pada musim 2024/2025 sebelum berpindah ke KL City pada 2025. Dia adalah salah seorang penyerang terbaik di Malaysia.

"Beliau masih bermain untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Safawi baru-baru ini juga dipanggil semasa kelayakan Piala Asia 2027 pada Mac 2026," kata DPMM FC. Selain Safawi, DPMM sebelum ini turut menyatakan minat mendapatkan dua lagi pemain pinjaman KL City, Ryan dan Declan Lambert serta bek tengah JDT, Junior Eldstal. Selain pemain yang beraksi di Liga Malaysia, DPMM FC turut mengintai khidmat bekas pemain tengah Al-Nasr, Mehdi Albeid dari Algeria yang kini beraksi di kelab divisyen 2 Saudi, Al-Raed FC.

"Mehdi Albeid telah ditandatangani untuk Istanbul Buyuksehir pada musim 2023/2024 sebelum berpindah ke Al-Raed sehingga sekarang. Bekas pemain tengah Newcastle United itu pernah beraksi 15 kali untuk pasukan kebangsaan Algeria," kata DPMM FC. DPMM FC kini berada di tangga kesembilan Liga Super dengan 23 mata hasil enam kemenangan dan lima seri, mereka akan berdepan Penang FC pada Jumaat ini di laman sendiri bagi aksi terakhir liga. - UTUSA





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DPMM FC Liga Super Safawi Rasid Kuala Lumpur City FC KL City Terengganu FC KL City Junior Eldstal Al-Nasr Mehdi Albeid Algeria Al-Raed FC Istanbul Buyuksehir Newcastle United Pasukan Kebangsaan Malaysia Piala Asia 2027 Kelayakan Piala Asia 2027 Pemain Terbaik Di Malaysia Penjaring Terbanyak KL City Bekas Pemain Tengah Al-Nasr Bekas Pemain Tengah Newcastle United Pasukan Kebangsaan Algeria Pasukan Kebangsaan Malaysia Pasukan Kebangsaan Malaysia Pasukan Kebangsaan Malaysia Pasukan Kebangsaan Malaysia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KL City vs Negeri Sembilan FC, Drama Drama DramaStadium Bolasepak Kuala Lumpur witnessing 2-2 tie between KL City FC and Negeri Sembilan FC, after drama-filled match marked with three penalty kicks and two red cards.

Read more »

Future First at First City University College: Building Confidence and Skills for Real-World CareersThe Future First approach at First City University College is an innovative education model that aims to provide students with the skills and confidence to navigate the dynamic career landscape. This approach emphasizes support in identifying future careers, practical learning, industry relevance, and strong academic guidance.

Read more »

Kansas City Prepares to Host FIFA World CupKansas City, a Midwestern city known for its football and barbecue, is preparing to host the FIFA World Cup in 2026. The city's central location, proximity to training facilities, and vibrant arts and culture scene make it a natural choice for teams. However, hotel bookings are lagging behind expectations, indicating a potential challenge in accommodating the influx of visitors.

Read more »

Hull City beats Millwall 2-0 on away goals in Championship playoff semi-finalHull City advanced to the Championship playoff final after a 2-0 away win against Millwall in the second leg of the semi-final match.

Read more »