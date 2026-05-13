Donald Trump: Indonesia tidak perlu bantuan China untuk menyelesaikan konflik dengan Iran

Menjelang pertemuan puncak bergaya tinggi di Beijing, Presiden AS, Donald Trump menegaskan tidak perlu meminta bantuan China untuk menyelesaikan konflik dengan Iran.

WASHINGTON: Presiden AS, Donald Trump menegaskan tidak perlu meminta bantuan China untuk menghentikan perang dengan Iran , meskipun harapan untuk perjanjian damai berkelanjutan melemah dan Teheran dilaporkan memperkuat kawalan di Selat Hormuz .

Menjelang sidang puncak bergaya tinggi di Beijing, Trump mengatakan, dia tidak melihat kepentingan untuk meminta bantuan Presiden China, Xi Jinping untuk menyelesaikan konflik yang terus mengganggu laluan maritim bagi lima bagian bekalan minyak dunia itu.

“Saya tidak berpikir kita memerlukan bantuan apa pun mengenai Iran. Kita akan menang melalui cara yang aman atau tidak, ” katanya kepada wartawan. Lebih sebulan setelah gencatan senjata sementara mulai berlaku, kedua belah pihak belum mencapai kemajuan dalam perjanjian untuk menamatkan konflik. Meskipun demikian, Trump akan membahas masalah ini secara mendalam dengan Jinping dalam kunjungannya ke China, yang dimulai esok.

Berbicara kepada wartawan sebelum berangkat ke Beijing, Trump mengumumkan bahwa topik ini akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan kedua pemimpin ekonomi terbesar dunia itu. China adalah rakan utama ekonomi Iran yang membeli sebagian besar produksi minyak negara tersebut, selain menjadi pendukung diplomatik yang penting bagi Teheran. Trump dijadwalkan berbicara dengan Jinping selama pertemuan selama Kamis hingga Jumat, lalu sebelumnya diharapkan mendorong China untuk mempengaruhi Teheran untuk mencapai perjanjian dengan Washington untuk menamatkan konflik.

Di balik報告 menyatakan bahawa China terus mendanai senjata ke Iran dan membeli minyak yang terlarang, Trump memandang Jinping sebagai pemimpin yang baik dalam mengendalikan situasi itu. Pertemuan antara kedua pemimpin itu sangat dinantikan ketika komunitas dunia memperhatikan sejauh mana pengaruh Beijing dapat meredakan ketegangan yang semakin meningkat di Asia Barat





