Domestic helpers in Hong Kong denied air conditioning use when working alone at home

Union leaders have raised concerns about the routine denial of air conditioning use by domestic helpers in Hong Kong when working alone at home. Employers are urged to allow helpers to use air conditioning during extremely hot weather to ensure their basic workplace security and health.

Domestic helpers in Hong Kong are routinely denied the use of air conditioning when working alone at home, even during extremely hot weather , according to union leaders .

Employers are urged to allow helpers to use air conditioning during such conditions. The issue was sparked by an employer who scolded her domestic helper for switching on the air conditioner earlier than household rules allowed, as the Hong Kong Observatory predicted 'extremely hot' conditions for the week. The Observatory issued a 'very hot weather' warning signal and advised residents to stay hydrated, even indoors.

Domestic workers face difficulties in coping with the heat, with some having no air conditioning in their rooms, making sleep nearly impossible on hot nights. Employers are urged to understand the difficulties faced by domestic workers and find an agreeable middle ground with their employees





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