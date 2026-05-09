Datuk Dr. Muhamad Akmal Saleh: Nga Kor Ming's Charges on ADUN Lantikan in Johor as Inconsistent and Hypocritical

Petaling Jaya, Malaysia: The President of UMNO Youth, Datuk Dr. Muhamad Akmal Saleh has accused Nga Kor Ming of inconsistency and hypocrisy in regards to a proposed amendment of ADUNfifteen appointments in Johor by the State Legislative Assembly under the Act on Obliteration of Privileges and Improper Conduct Against Legislators. DAP's No. 2 leader had earlier claimed that this act was unconstitutional and urged for a nationwide petition campaign against the said amendments. However, Rajinnh Khotong (a retired ADUN in Pakatan Harapan), in Pahang, and Datuk Patinggi (a DAP-backed PMD candidate) in Sabah, both supported ADUN lantikan bills in the past as mandated by their parties. But his criticism of the amendments in Johor, which included the establishment of five new AL seats, came as a shock to many. Emphasizing on impartiality and fairness, the political commentator underscored the aforementioned inconsistency in his statement, asking: 'Dekat kamu terima, boleh. Dekat lain tak boleh. Jadi, rakyat Malaysia, fahamlah. Ini sebenarnya perangai Nga Kor Ming.'

PETALING JAYA: Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhamad Akmal Saleh mendakwa kenyataan Timbalan Pengerusi DAP, Nga Kor Ming berhubung cadangan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) lantikan di Johor bersifat tidak konsisten dan hipokrit.

Beliau berkata, pendirian Ahli Parlimen Teluk Intan itu turut dilihat mempunyai kaitan dengan kepentingan politik menjelang pilihan raya.

"Saya nak tanya, sekarang tak setuju sebab apa? Tapi sebelum ini ADUN lantikan Pakatan Harapan (PH) di Pahang setuju, terima pula. ADUN lantikan PH di Sabah pun setuju, terima walaupun DAP kosong (kerusi) di Sabah," katanya menerusi hantaran di Facebook, hari ini. Sebelum ini, Kor Ming mendakwa keputusan Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor meluluskan Rang Undang-Undang (RUU) berhubung cadangan mewujudkan lima jawatan ADUN lantikan pada Khamis lalu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Beliau berkata, PH akan mengadakan kempen mengutip tandatangan rakyat Johor dalam masa terdekat bagi membantah perkara tersebut. Dalam pada itu, Muhamad Akmal meminta rakyat menilai sendiri sikap pemimpin berkenaan yang menurutnya menerima sesuatu perkara di satu tempat tetapi menolak perkara sama di lokasi lain.

"Dekat kamu terima, boleh. Dekat lain tak boleh. Jadi, rakyat Malaysia, fahamlah. Ini sebenarnya perangai Nga Kor Ming," katanya





