Cik Bunga Tegur Penilaian Lama Nabila Huda

Cik Bunga membalas komen pedas mengenai Nabila Huda, yang menganggap lakonannya 'biasa sahaja' dan terkesan sempit, menunjukkan kurangnya empati. Cik Bunga mengutuk komentar yang menjurus untuk menghancurkan bakat pelakon.

Sebenarnya, Cik Bunga terbaca di media sosial, ada yang komen pedas mengenai Nabila Huda . Ada yang beria-ia kata lakonan pelakon ini ‘biasa sahaja’ dan nampak seperti sekadar membaca skrip tanpa benar-benar menyelami watak.

Ada yang menambah, kononnya populariti Nabila Huda lebih kepada ‘hype’ semata-mata. Alasan yang diberi pula, kerana pelakon berkulit sawo matang tidak ramai, jadi mudah mendapat perhatian. Seriuslah itu hujahnya? Cik Bunga tidak menafikan, dalam dunia seni memang akan ada pelbagai pandangan.

Ada yang suka, ada yang kurang berkenan. Itu biasa. Tapi bila komen sudah menjurus kepada memperlekeh bakat seseorang, di situlah Cik Bunga rasa, ia perlu ditegur...





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cik Bunga Nabila Huda Komentar Pedas Penilaian Bakat Pelakon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warga Jordan, dua wanita dicekup seludup bunga ganja guna kereta mewahSuspek mengaku semua dadah itu milik mereka dan baru pertama kali mengambil barangan tersebut di pangkalan haram berkenaan.

Read more »

Pelakon Puteri Aishah mempertahankan bakat Nabila Huda dengan kritikan netizen: 'Tidak, dia seorang yang sangat berbakat. Tidak ramai orang yang boleh berlakon atas pentas'Puteri Aishah Azman u/Puteri Aishah, defending Nabila Huda's acting ability after criticism from netizens, stating that the 42-year-old actress is highly talented and few are able to act convincingly on stage.

Read more »

Cendawan tandan kelapa sawit jadi tarikan Restoran LepakingAroma lemak pedas cendawan tandan kelapa sawit yang baru diangkat dari kuali panas menyapa deria, memancing selera ke Restoran Lepaking

Read more »

Bali's Famous Ilha Do Pecado Island Threatened by Growing Organic Waste HardshipPulau warisan keindahan Alam yang legendaris, seperti islands di Hawaii, telah berjuang dengan masalah sampah yang lebih serius, setelah fila pelupusan utama dituduh tidak lagi menerima sisa organik sejak awal April. Salah satu penjual bunga, Yuvita Anggi Prinanda, mengeluhkan bau busuk sampah di sekitar warungnya berulam, dan terpaksa membayar perusahaan swasta untuk mengangkutnya. Ia menghasilkan sekitar 3,400 tan sampah setiap hari, terutama daun dan potongan bunga.

Read more »