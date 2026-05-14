China nationals arrested in Kangar for suspected housebreaking and assaulting police

Four Chinese nationals were arrested in Kangar after being suspected of participating in a housebreaking incident and attempting to assault police officers. The incident occurred in Kuala Perlis on the same day.

KANGAR : Empat lelaki warga China direman lima hari bermula hari ini selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan cuba merempuh anggota polis dalam kejadian di Kuala Perlis , semalam.

Ketua Polis Daerah Kangar, Yusharifuddin Mohd. Yusop berkata, semua suspek berusia antara 45 hingga 52 tahun itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang di sekatan jalan raya (SJR) Kampung Wai, Kuala Perlis. Menurut beliau, terdahulu, polis menerima maklumat awam berhubung sebuah kereta jenis Toyota Innova berwarna kelabu dalam keadaan mencurigakan di Taman Sentosa, Kuala Perlis.

"Susulan itu, sepasukan anggota Task Force Balai Polis Kuala Perlis bersama Bahagian Siasatan Jenayah Daerah dan Unit Risikan Polis Marin menuju ke lokasi bagi melakukan pemeriksaan. "Sebaik tiba, anggota polis telah memperkenalkan diri dan mempamerkan kad kuasa namun bagaimanapun suspek bertindak memecut laju untuk melarikan diri," katanya di sini hari ini. Yusharifuddin berkata, kenderaan dinaiki suspek kemudian cuba merempuh sekatan jalan raya di Kampung Wai sebelum berjaya dipintas dan ditahan anggota polis bertugas.

Beliau berkata, semasa berada di lokasi, suspek enggan membuka pintu kenderaan dan sekali lagi bertindak agresif dengan mengundurkan kenderaan sehingga hampir melanggar anggota bertugas.

"Polis terpaksa memecahkan cermin belakang serta cermin sisi penumpang hadapan sebelum berjaya membuka pintu kenderaan tersebut," katanya. Ujar Yusharifuddin, tindakan suspek yang cuba melarikan diri telah menyebabkan berlakunya pergelutan sebelum berjaya diberkas dan dibawa ke Balai Polis Kuala Perlis untuk tindakan lanjut. Katanya, pemeriksaan lanjut menemui pelbagai peralatan disyaki digunakan untuk kegiatan pecah rumah termasuk batang besi, playar, cutter, pemutar skru, walkie-talkie, sarung tangan dan alat disyaki master key.

"Polis juga merampas beberapa telefon bimbit, wang tunai, pasport serta Toyota Innova yang dipercayai disewa di Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati semua suspek masuk ke negara ini melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada 5 Mei lalu menggunakan pas pelancong dan tidak mempunyai pekerjaan di negara ini," katanya. Katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti penglibatan suspek dalam kes jenayah lain





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Nationals Housebreaking Assaulting Police Kangar Kuala Perlis Police Arrested Suspected Seksyen 457 Kanun Keseksaan Siasatan Lanjut

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marks & Spencer Unveils BODY Lingerie Collection: Comfort, Contemporary Style & Confidence Through Four Distinct RangesThe new BODY lingerie collection from M&S offers comfortable, contemporary styles with a focus on confidence, offering four distinct ranges based on form, function and finesse. BODY Invisibles, BODY Sculpt, BODY Soft and BODY Lace.

Read more »

Four men arrested over fireworks incident during ‘Tangkap Azam Baki’ rallyThe police have arrested four men over an incident last month where fireworks were set off during the ‘Tangkap Azam Baki’ rally near the Sogo mall in Kuala Lumpur. The case has been referred to the Attorney General’s Chambers for instructions on prosecution, and all suspects have been given police bail.

Read more »

One out of four domestic violence victims in Malaysia are menUS inflation continued to accelerate in April amid an ongoing climb in gasoline prices driven by the Iran war.

Read more »

Asean, China can no longer delay South China Sea Code of Conduct, experts sayMay 13 (Reuters) - Real Betis ⁠manager Manuel Pellegrini said qualifying for the Champions ⁠League after a 20-year absence marked the completion ‌of a goal they set for themselves on the first day of the season after his side sealed a top-five finish in LaLiga ​on Tuesday.

Read more »