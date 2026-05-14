Artikel ini memberikan cara mudah untuk baki retakan cetakan pada baju-baju. Acetone adalah satu cecair yang boleh digunakan untuk melarutkan plastik, minyak, resin dan produk cat. Acetone juga wujud di dalam pencuci pewarna kuku. Penggunaan acetone untuk melarutkan retakan cetakan pada baju-baju ini boleh mengembalikan baju-baju tersebut kepada rupa asal seperti baru beli.

Acetone adalah satu cecair yang boleh digunakan untuk melarutkan plastik, minyak, resin dan produk cat. Acetone juga wujud di dalam pencuci pewarna kuku. Gunakan gunting untuk memotong kertas parchment sebesar rekaan corak di baju anda.

Kemudian masukkan kertas itu ke bahagian dalam baju anda di bawah rekaan itu. Biarkan baju anda untuk 3 hingga 5 minit. Panaskan kawasan rekaan yang merekah sekurang-kurangnya 10-15 saat. PERINGATAN PENTING: Acetone mempunyai bau yang boleh merengsakan (irritate) mata, hidung dan tekak.

Guna cecair ini di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pakai sarung tangan untuk lebih selamat. Jangan sedut atau minum acetone kerana ia adalah toksik.





