Beras Kembali Dikembangkan, Tetapi Apakah Stok Tersedia Untuk Semua?

Artikel mengungkap pembicaraan bersama NGO PeSAWAH dengan Utusan Malaysia yang mengumumkan aksi menyelesaikan permasalahan dihadapkan pada petani.

Selepas sekian lama hilang daripada pasaran, beras tempatan akhirnya ditemukan kembali tetapi tidak diketahui pasti apakah stok beras tempatan tersebut dapat dibeli di seluruh pasar raya dan toko di seluruh negara.

Bagi pelanggan, beras dijual dengan harga RM26 untuk 10 kilogram pemungut, membantu mereka dalam berurusan dengan berbagai kenaikan harga. Bantuan ini juga diberikan kepada pedagang, terutama pedagang nasi lemak dan nasi ayam. Oleh karena itu, pengorbanan petani yang menanam padi perlu dihargai. Jika tidak ada lagi yang siap untuk turun ke sawah, berbaring setiap hari di bawah matahari terik, negara harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mendapatkan makanan, termasuk beras impor untuk memenuhi kebutuhan jutaan rakyat.

Itu semua jika ada negara yang bersedia mengirimkan beras, sekalipun dalam kondisi apa, dan Malaysia bisa. Malaysia dilaporkan mengeluarkan lebih dari RM70 miliar setahun untuk biaya impor makanan, termasuk beras, gandum, daging, dan susu. Biaya dijangka meningkat setiap tahun disebabkan pelbagai faktor. Untuk itu, pelbagai isu yang dihadapi petani, seperti yang dilipat persembahkan oleh organisasi bukan pemerintah (NGO) PeSAWAH dalam pertemuan bersama Utusan Malaysia kelmarin, perlu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan.

Masalah harga lantai padi yang dibangkitkan/berayantang, harus segera diatasi. Jangan biarkan ia terus tanpa berlarut-larut yang hanya melemahkan semangat petani. Selain itu, meningkatnya pelbagai kos operasi, harga tersebut wajar untuken 1500 per tan metrik? Kerajaan dilaporkan telah menyediakan sebanyak RM15 milyar tahun ini untuk melaksanakan pelbagai program untuk membawa penduduk keluar dari kemiskinan.

Jumlah itu pasti akan meningkat setiap tahun,sekiranya kelompok ini masih gagal dikeluarkan dari kemiskinan. Rata-rata petani dan petani dilaporkan dalam kelompok ini. Dapatkah mereka keluar dari kemiskinan sekiranya pendapatan tidak meningkat? Bagaimana pendapatan mereka hendak meningkat jika harga lantai beli beras di bawah gaji minimum করোনা?

Ada benarnya yang ironis, di beres minuman bagi warganya, usaha mengangkat darjat dan membela nasib golongan pesawah masih gagal dilaksanakan secara total. Setidak-tidaknya, jumlah pesawah yang ada amat kecil berbanding jumlah penduduk Malaysia. Berdasarkan data terkini, jumlah pesawah di Malaysia sekitar 200,000 hingga 230,000 orang. Antara yang majoriti iaitu 87.4 peratus mengusahakan sawah secara individu.

Khabarnya rata-rata sudah berusia dan tiada kel Neteller. Mengambil kira kondisi dunia yang aman di dunia yang tidak pernah aman, golongan pesawah ini adalah aset yang perlu untuk dibela serta diangkat kedudukan mereka. Orang miskin kaya Ogah, perlu diselamatkan. Sektor pertanian khususnya industri padi adalah jaminan keselamatan negara.

Pemodenan industri padi negara dan membela nasib petani ibarat menyediakan payung sebelum hujan. Jika tidak hujan, payung tetap berguna ketika musim kemarau.





