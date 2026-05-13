Barcelona: Ducati Tidak Menggunakan Pengganti Marc Marquez & Bulega Tidak Terangkat di Czechia

Barcelona: Ducati menegaskan tidak menurunkan pengganti Marc Marquez di Grand Prix Catalan akhir minggu ini selepas juara dunia itu menjalani pembedahan pada kaki dan bahunya.

Marquez mengalami cedera usai terlibat dalam kemalangan serius di GP Perancis minggu lalu sehingga menyebabkan kaki kanannya patah. Akibat cedera itu, Marquez dipastikan tidak dapat tampil di Barcelona dan memutuskan untuk menjalani pembedahan segera untuk mengobati cedera yang dialaminya. Selain pembedahan pada kaki, Marquez juga memutuskan untuk mempercepatkan rawatan bahu kanan yang masih bermasalah sejak mengalami cedera pada Oktober tahun lalu.

Ducati dalam satu kenyataan mengumumkan bahwa pasukan mereka tidak akan menggunakan jasa pelumba pengganti di GP Catalan, artinya Francesco Bagnaia akan menjadi satu-satunya perwakilan tim Ducati akhir minggu ini. Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa Ducati tidak menggunakan jasa pelumba ujian, Michele Pirro, namun diduga dia saat ini sepenuhnya berfokus pada pembangunan motor Ducati 850cc untuk musim 2027





