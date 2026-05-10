Arsenal Menewaskan West Ham United 1-0, Emas pada Lintang Liga Primer Inggeris

Arsenal menutup chaper 22 tahun berpenantian dengan kemenangan pertama di Liga Primer Inggris setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 dini hari tadi.

Arsenal hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris setelah menewaskan West Ham United dengan 1-0, dini hari tadi. Sukses di Stadium London menempatkan Arsenal lima poin di depan tim kedua Manchester City menjelang dua pertandingan tersisa.

Arsenal bisa dipastikan juara jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan Crystal Palace pada 24 Mei. Arsenal juga bisa memastikan gelar lebih awal jika City gagal menaklukkan Crystal Palace di Etihad malam ini. Untuk West Ham yang berada di peringkat ketiga, kekalahan itu merupakan pukulan besar dalam perjuangan mereka untuk menghindari penyingkiran. Mereka sekarang hanya satu poin di belakang zona aman, dan jarak ini bisa berubah menjadi empat poin jika Tottenham Hotspur mengalahkan Leeds United dini hari esok.

Arsenal mencetak keunggulan melalui gol Leandro Trossard pada menit ke-83 sebelum penjaga gawang David Raya menjatuhkan bola di kotak penalti pada masa cedera. Wilson dengan cepat menjebol peluang itu untuk mencetak gol, tetapi pengadil Chris Kavanagh diinstruksikan seorang pegawai VAR, Darren England, untuk kembali mempertimbangkan insiden kemungkinan kasta Pablo terhadap Raya. Setelah umpan panjang pada layar, Kavanagh memutuskan Pablo menghalang penjaga gawang Arsenal tersebut dan gol berkenaan dibatalkan.

Arteta dan para pemain Arsenal tampak lega dengan keputusan itu, sementara penyokong Arsenal merayakan detik dramatik di tengah beberapa bantahan sukarelawan tuan rumah. Bek Manchester United, Gary Neville, menggambarkan keputusan itu sebagai titik terhangat dalam sejarah VAR EPL.

"Ini hampir seperti gempa bumi dalam sejarah VAR. Saya merasa memang terjadi kekasaran karena tangannya jelas menghalang Raya," katanya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal West Ham United Liga Primer Inggris VAR Gary Neville

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Singapore, Asean leaders discuss regional fuel stockpiles amid global energy crisis, Singapore to advance integration efforts as ASEAN chair, global supply disruption poses challenges for ASEAN amidst West Asia conflictsSingapore's Prime Minister Lawrence Wong recently discussed the idea of establishing regional fuel stockpiles among ASEAN leaders, amidst the ongoing global energy crisis. Meanwhile, Vietnam has expanded its outposts in the South China Sea as China escalates its territorial claims. Additionally, Indonesian authorities detained over 300 foreigners amid a gambling crackdown, and Mat Sabu assured Singaporeans on the adequacy of fish supply at sea. Furthermore, rescuers in Indonesia found the body of a woman after the recent volcano eruption, as the search continues for two more Singaporeans.

Read more »

The Fragmentation of the United Kingdom: Nationalist Surge in Recent ElectionsPro-independence parties now lead three of the four UK nations, signaling a potential end to Westminster's centralized control amid economic crisis and rising nationalism.

Read more »

Putin says Ukraine war winding down, blasts West for backing KyivEVERY sector speaks the language of best practices. In business, the focus is on efficiency and competitiveness, in education, on quality and innovation, in public health, on saving lives and reducing long-term costs.

Read more »

Arsenal secure first Premier League title in 22 years with nervy late win, West Ham's equalizer disallowedArsenal's Leandro Trossard celebrates scoring the winning goal against West Ham, with an equalizer ruled out thanks to a VAR review, keeping Arsenal on the brink of a first Premier League title in 22 years.

Read more »