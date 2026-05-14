Anthony Loke: BUDI95 to remain simple, easy to implement, no cuts to T20 subsidies

Anthony Loke, Minister for Transport, stated that the implementation of BUDI95 will continue to be based on the principle of the simplest, most straightforward, and effective subsidy allocation, including for commercial vehicle users. He emphasized that the government is working on a strategy to ensure that commercial vehicles are given priority in the subsidy structure, including the T20 group, which is currently considered to require special access under the existing mechanism. Anthony Loke also addressed concerns about the potential removal of subsidies for high-income groups, stating that there are no plans to cut subsidies for the T20 group at the moment.

ANTHONY Loke Siew Fook (kiri) ketika hadir merasmikan Malaysia Commercial Vehicle Expo (MCVE) 2026, di sini, semalam. - UTUSAN/MOHD FARIZWAN HASBULLAHSERDANG: Pelaksanaan dasar BUDI95 akan terus berpaksikan kepada prinsip sistem yang paling mudah, langsung dan berkesan dalam pengagihan subsidi, termasuk bagi pengguna kenderaan komersial.

Menteri Pengangkutan, Anthony Loke berkata, pihaknya sedang memperhalusi pendekatan bagi memastikan kenderaan komersial turut diberi perhatian dalam struktur subsidi, termasuk kumpulan T20 yang masih dianggap memerlukan akses tertentu di bawah mekanisme sedia ada. Katanya, dasar ini tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara setakat ini, memandangkan pendekatan subsidi dan rasionalisasi telah lama dibincangkan, namun tumpuan utama kekal kepada reka bentuk mekanisme yang paling sesuai dan mudah dilaksanakan.

‘Prinsip BUDI95 adalah untuk memastikan sistem yang paling ringkas dan mudah, di mana rakyat Malaysia boleh menikmati subsidi dalam persekitaran yang terkawal dengan kuantiti yang ditetapkan,’ katanya kepada pemberita sempena Pameran Kenderaan Komersial Malaysia (MCVE) 2026 di Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa Mines (MIECC) di sini. Beliau menjawab soalan mengenai kenyataan dua Ahli Parlimen DAP agar kerajaan tidak tergesa-gesa menarik subsidi minyak terhadap golongan berpendapatan tinggi termasuk T20.

Menurut Anthony, proses pelaksanaan BUDI95 telah dipermudah secara menyeluruh dengan persetujuan Jemaah Menteri, yang secara umumnya bersetuju bahawa sistem subsidi perlu kekal mudah dan tidak membebankan pengguna. Dalam masa sama, Anthony berkata, tiada cadangan untuk memotong subsidi bagi kumpulan berpendapatan tinggi (T20) pada masa ini.

‘Tiada perubahan, kerana seperti yang saya jelaskan dua hari lalu, kerajaan sentiasa bercakap tentang penyelarasan subsidi. ‘Namun perkara paling penting ialah mencari mekanisme yang terbaik. Prinsip di sebalik dasar BUDI 95 kerajaan adalah untuk memastikan sistem itu semudah dan secekap mungkin serta bersifat terus kepada rakyat,” katanya.

Selain itu, beliau berkata, kerajaan mengakui tiada sistem subsidi yang mampu meliputi 100 peratus semua pengguna atau senario penggunaan, termasuk segmen tertentu seperti operasi trak dan kenderaan berat yang mempunyai corak penggunaan diesel yang berbeza.

‘Sehubungan itu, sebahagian besar pengguna industri dan komersial masih berada dalam liputan sistem sedia ada, bagi memastikan kelancaran rantaian bekalan dan aktiviti ekonomi negara terus terjamin,’ katanya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BUDI95 Subsidy Allocation Commercial Vehicle Users T20 Group High-Income Groups

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BUDI95 150 liter tamban beban, kos sara hidup rakyatRakyat berdepan bebanan dan tekanan kos sara hidup lebih tinggi sekiranya kuota subsidi petrol RON95 dikurangkan kepada 150 liter sebulan.

Read more »

Jangan Tarik Subsidi BUDI95 Untuk Mat Rempit, Impak Buruk Bakal BerlakuDifahamkan, tindakan itu bakal membawa tindak balas negatif daripada rakyat.

Read more »

Jangan Tarik Subsidi BUDI95 Untuk Mat Rempit, Impak Buruk Bakal BerlakuDifahamkan, tindakan itu bakal membawa tindak balas negatif daripada rakyat.

Read more »

Jangan Tarik Subsidi BUDI95 Untuk Mat Rempit, Impak Buruk Bakal BerlakuDifahamkan, tindakan itu bakal membawa tindak balas negatif daripada rakyat.

Read more »