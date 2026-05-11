Anggota APM saling berganda di kawasan rumah penduduk terjejas banjir di Kulim. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kulim, air naik susulan hujan lebat berterusan selama satu jam menyebabkan limpahan air sungai ke kawasan rendah. Beberapa kawasan lain turut terjejas, bagaimanapun air surut kira-kira sejam yang membolehkan penduduk kembali ke rumah masing-masing.

Anggota Angkatan Pertahanan Awam (APM) Daerah Kulim memantau rumah penduduk terjejas banjir di Kulim. Seramai 33 penduduk daripada 10 keluarga di kawasan tersebut menjadi mangsa banjir kilat dan berpindah ke pusat pemindahan sementara (PPS) malam tadi.

Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kulim, Kapten (PA) Amirul Aliff Ahmad berkata, air naik susulan hujan lebat berterusan selama satu jam sejak 5 petang semalam dan menyebabkan limpahan air sungai ke kawasan rendah. Beliau menambah bahawa dua kampung terlibat iaitu Kampung Sungai Seluang Bawah dan Kampung Batu 7, menyebabkan mangsa berpindah ke PPS Masjid Al Muhtadin Sungai Seluang, Lunas. Beberapa kawasan lain turut terjejas, bagaimanapun air surut kira-kira sejam yang membolehkan penduduk kembali ke rumah masing-masing.

Jumaat lalu, seramai 44 mangsa banjir di daerah Bandar Baharu turut berpindah ke PPS Dewan Keda Sungai Tengas ekoran kediaman mereka dinaiki air





