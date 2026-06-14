AMK threatens to challenge candidates in at least five Johor seats

Angkatan Muda Keadilan (AMK) has announced that they will contest at least five seats in the Johor State Legislative Assembly in the upcoming state election on July 11. The party's deputy chairman, Muhammad Izuan Ahmad Kasim, stated that the final decision on the candidates will be made by the party's president, Datuk Seri Anwar Ibrahim. He also mentioned that the party has submitted the names of at least seven candidates for the Johor seat and six names for the Negeri Sembilan seat to the party's president for consideration.

Angkatan Muda Keadilan (AMK) mengancam untuk mencabar calon di sekurang-kurangnya lima kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor , pada 11 Julai depan.

Timbalan Ketua AMK, Muhammad Izuan Ahmad Kasim, menyatakan bahawa keputusan akhir calon yang layak bertanding dalam kedua-dua PRN tersebut diserahkan kepada pertimbangan Presiden parti, Datuk Seri Anwar Ibrahim. AMK mengemukakan antara tujuh hingga lapan nama bagi PRN Johor dan sekitar enam nama bagi PRN Negeri Sembilan. Peluang Pakatan Harapan (PH) memenangi PRN Johor dan Negeri Sembilan masih terbuka serta seimbang berikutan keadaan demografi di kedua-dua negeri tersebut adalah berbeza, selain turut mempunyai isu-isu tersendiri.

AMK yakin dengan gerak kerja yang telah dilaksanakan, tidak mustahil PH mampu mencapai keputusan yang baik. Apabila jumlah pengundi keluar mengundi tinggi seperti dalam Pilihan Raya Umum (PRU), keputusan diterjemahkan kepada jumlah kerusi sering kali tidak memihak kepada mereka (UMNO). AMK menyeru rakyat supaya keluar mengundi dan menjalankan tanggungjawab. Perbincangan berjalan dengan baik dan tiada masalah besar yang timbul dengan setiap parti kini bergerak mengikut peranan masing-masing sementara menunggu rundingan dimuktamadkan





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