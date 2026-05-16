AMK Lekat Tun Razak Gelapkan Wan Nur Aishah Ahmad Fazli Sebagai Ketua, Fokus Gerak świadomości Sosial Menjadi Perkara Penting

Baru-baru ini, setiausaha AMK, Omar Mokhtar A Manap mengesahkan Timbalan Ketua AMK Wilayah Persekutatan, Wan Nur Aishah Ahmad Fazli sebagai ketua AMK Wilayah Persekutatan selepas kewajipan jawatan Ketua AMK Wilayah Persekutatan diletak. Timbalan Ketua AMK Wilayah Persekutatan ini akan memimpin AMK ke hadiran pilihanraya akan datang.

PETALING JAYA: Kepimpinan Angkatan Muda Keadilan (AMK) Wilayah Persekutatan kekal stabil dan akan terus bergerak lebih aktif susulan perubahan struktur organisasi selepas peletakan jawatan Ketua AMK Wilayah Persekutatan.

Setiausaha AMK, Omar Mokhtar A Manap berkata, Timbalan Ketua AMK Wilayah Persekutatan, Wan Nur Aishah Ahmad Fazli kini memangku jawatan Ketua AMK Wilayah Persekutatan selepas keputusan tersebut dibuat oleh Biro Politik AMK. Katanya, keputusan itu diambil bagi memastikan kesinambungan gerak kerja serta proses penstrukturan semula organisasi berjalan lancar.

'Wan Nur Aishah yang juga Ketua AMK Bandar Tun Razak akan menyelaras semula gerak kerja organisasi, memperkukuh jentera anak muda serta memastikan agenda mendekati rakyat terus diperkasakan di seluruh Wilayah Persekutatan. 'AMK juga akan melaksanakan proses penstrukturan dan pengukuhan organisasi secara menyeluruh bagi memastikan gerakan anak muda parti itu kekal relevan, progresif dan bersedia menghadapi cabaran politik akan datang,' katanya dalam kenyataan hari ini





