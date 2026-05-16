6,680 Notis Pemberitahuan Kesalahan (NPK) melarang sampah ke tempat berniaga

Satukan remaja dan krew asing yang melanggar akta itu dikeluarkan Notis Pemberitahuan Kesalahan (NPK) yang secara berkala. Mereka boleh dikenakan hukuman, kerana disabitkan kesalahan di mahkamah. Otoriti undi perkara NPK diberikan kepada kanak-kanak yang membuang sampah kecil di tempat awam.

Sebanyak 6,680 Notis Pemberitahuan Kesalahan (NPK) melibatkan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam telah dikeluarkan kepada pesalah termasuk 15 remaja di seluruh negara, sejak awal tahun ini.

Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Athirah Sabu berkata, daripada jumlah itu, seramai 1,866 pesalah merupakan warganegara asing yang bekerja di negara ini.

‘15 kes membabitkan remaja itu kebanyakannya berlaku di Kuala Lumpur. Faktor usia bukan penghalang dikenakan tindakan, kanak-kanak pun boleh diberikan NPK jika buang sampah kecil di tempat awam.

‘Remaja berusia 16 hingga 18 tahun terbabit akan menjalani proses hukuman sama termasuk program khidmat masyarakat (PKM), namun ia perlu dilaksana dengan pendekatan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM),’ katanya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Program Sinergi Kasih MADANI Komuniti Lestari dan Selamat di Projek Perumahan Rakyat (PPR) Taman Desa Mutiara, di sini hari ini.

Hingga kini, seramai 289 pesalah termasuk warga Indonesia, China, Nepal, Bangladesh dan Singapura telah disabitkan kesalahan di mahkamah dengan 158 daripadanya selesai menjalani PKM di bawah pemantauan penguatkuasa SWCorp di lokasi terpilih. Tambah Aiman Athirah, SWCorp akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan (KPM) bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar mengenai penguatkuasaan Akta 672 (Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam).

‘SWCorp komited menjalankan tugas serta tidak melakukan pengecualian terhadap pesalah termasuk kanak-kanak,’ ujarnya





Deputy minister: 6,680 issued notices for littering nationwide since January, teens and foreigners among offendersJOHOR BAHRU, May 16 — A total of 6,680 individuals nationwide, including 15 teenagers, have been issued notices of offence (NPK) for littering in public places since...

